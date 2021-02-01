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«Ракушки» не подпадут под «гаражную амнистию» 

ТАСС и ещё 2 7 часов назад
Гаражи-«ракушки» отказались амнистировать
Фото: ТАСС
Нормы законопроекта о "гаражной амнистии" будут распространяться только на стационарные укрытия для хранения автотранспорта и не затронут так называемые гаражи-ракушки. Об этом заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе онлайн-дискуссии "Единой России" на тему "гаражной амнистии" в понедельник.

"Амнистия будет направлена только на капитальные строения — на те объекты, которые можно признать недвижимостью, только на недвижимость. "Ракушки", уж извините, это не недвижимость, это движимый объект", — подчеркнул Крашенинников.

В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект о так называемой гаражной амнистии, который направлен на создание условий для оформления прав граждан на гаражи, включая упрощенный порядок такой регистрации. Инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента 16 декабря прошлого года Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Поправки вносятся в Земельный кодекс, законы "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и "О государственной регистрации недвижимости". Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.
При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков. Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти или если гараж или земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.
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Комментарии
Недвижимость , Андрей Турчак , Павел Крашенинников , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы
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