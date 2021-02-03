«Эта позиция Центрального банка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и есть опасение в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту «пузыря». Существуют и иные точки зрения. Этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, поддерживает ли президент позицию ЦБ о необходимости прекращения этой программы и сохранения ее только в некоторых регионах.