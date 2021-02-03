Риелторы сообщили о росте числа проблемных квартир на рынке

Риелторы и эксперты отмечают рост предложений о продаже квартир с проблемными документами, приобретение таких объектов может нести риски для покупателя вплоть до утраты права собственности. Тренд связан с ростом спроса на жилье и вымыванием наиболее качественных лотов с рынка, считают опрошенные участники рынка недвижимости.

«За полгода количество проблемных объектов недвижимости на рынке вторичного жилья, выявляемых на этапе их комплексной проверки, выросло в среднем на 15% (в общем объеме предложения). В основном это квартиры с долгами по ипотеке и за жилищно-коммунальные услуги или же принадлежащие гражданам, которые находятся на этапе банкротства. Многие продавцы пытаются скрыть эти риски, однако некоторые действительно не догадываются о них», — передает ТАСС слова директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

Он пояснил, что отдельную группу в общей структуре предложения составляют квартиры, которые находятся в залоге у банков. По его словам, в большинстве случаев они не проблемные с точки зрения права собственности, но тоже требуют особого внимания со стороны покупателя, поскольку просто так их не продать — требуется снять обременение. К рискованным для приобретения вариантам эксперт также отнес квартиры с обременением от банков, приобретенные с участием материнского капитала. По его словам, после проверки некоторая часть квартир не допускается к продаже, собственникам оказывается консультационно-правовая помощь.

«Помимо явных проблем есть еще и много скрытых рисков, в том числе и связанных с мошенничеством в сфере недвижимости», — предупредил Хусаинов.

После ажиотажа второй половины 2020 года качественное предложение на вторичном рынке настолько вымылось, что самыми распространенными правоустанавливающими документами у квартир на агрегаторах объявлений стали решения суда, прокомментировал юрист в сфере недвижимости и основатель агентства недвижимости «Лэндл» Алексей Клышин. В целом юридические сложности сейчас имеют до 30% объектов в экспозиции отмечает он.

«По нашей статистике, три из десяти квартиры в рекламе могут иметь проблемы — свежее наследство, свежие договоры купли-продажи (купили летом — сейчас продают), договоров дарения очень много. Так люди выводят имущество из-под банкротства. И больше всего квартир с непогашенной ипотекой, люди не справляются с платежами», — сказал собеседник агентства.

Объем наиболее доступного по цене жилья на вторичном рынке России сокращается уже более трех лет, а поскольку квартиры с прозрачной историей ликвиднее, доля проблемных лотов сейчас статистически выше, прокомментировала председатель совета директоров риэлторской компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова

«Сделок с квартирами с прозрачными документами проходит меньше в силу того, что меньше таких объектов, доступных для покупки», — сказала она.

Собеседница агентства добавила, что в старых границах Москвы в ценовой категории до 5 млн рублей не осталось объектов без сложной истории переходов собственности, за исключением комнат и долей.