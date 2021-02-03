Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.95
$
75.85
91.51
91.30
Прогноз
08.02 – 15.02
$
76.10
92.02
Индексы и котировки Brent
57.97
–0.12 Золото
1834.46
–0.07 РТС
1398.99
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.02
1.2019
–0.0148
26.01
1.2167
29.01
19.01

Риелторы предупредили о росте числа проблемных квартир на рынке 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 4 часа назад
Риелторы сообщили о росте числа проблемных квартир на рынке
Фото: ТАСС
Риелторы и эксперты отмечают рост предложений о продаже квартир с проблемными документами, приобретение таких объектов может нести риски для покупателя вплоть до утраты права собственности. Тренд связан с ростом спроса на жилье и вымыванием наиболее качественных лотов с рынка, считают опрошенные участники рынка недвижимости.

«За полгода количество проблемных объектов недвижимости на рынке вторичного жилья, выявляемых на этапе их комплексной проверки, выросло в среднем на 15% (в общем объеме предложения). В основном это квартиры с долгами по ипотеке и за жилищно-коммунальные услуги или же принадлежащие гражданам, которые находятся на этапе банкротства. Многие продавцы пытаются скрыть эти риски, однако некоторые действительно не догадываются о них», — передает ТАСС слова директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

Он пояснил, что отдельную группу в общей структуре предложения составляют квартиры, которые находятся в залоге у банков. По его словам, в большинстве случаев они не проблемные с точки зрения права собственности, но тоже требуют особого внимания со стороны покупателя, поскольку просто так их не продать — требуется снять обременение. К рискованным для приобретения вариантам эксперт также отнес квартиры с обременением от банков, приобретенные с участием материнского капитала. По его словам, после проверки некоторая часть квартир не допускается к продаже, собственникам оказывается консультационно-правовая помощь.

«Помимо явных проблем есть еще и много скрытых рисков, в том числе и связанных с мошенничеством в сфере недвижимости», — предупредил Хусаинов.

После ажиотажа второй половины 2020 года качественное предложение на вторичном рынке настолько вымылось, что самыми распространенными правоустанавливающими документами у квартир на агрегаторах объявлений стали решения суда, прокомментировал юрист в сфере недвижимости и основатель агентства недвижимости «Лэндл» Алексей Клышин. В целом юридические сложности сейчас имеют до 30% объектов в экспозиции отмечает он.

«По нашей статистике, три из десяти квартиры в рекламе могут иметь проблемы — свежее наследство, свежие договоры купли-продажи (купили летом — сейчас продают), договоров дарения очень много. Так люди выводят имущество из-под банкротства. И больше всего квартир с непогашенной ипотекой, люди не справляются с платежами», — сказал собеседник агентства.

Объем наиболее доступного по цене жилья на вторичном рынке России сокращается уже более трех лет, а поскольку квартиры с прозрачной историей ликвиднее, доля проблемных лотов сейчас статистически выше, прокомментировала председатель совета директоров риэлторской компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

«Сделок с квартирами с прозрачными документами проходит меньше в силу того, что меньше таких объектов, доступных для покупки», — сказала она.

Собеседница агентства добавила, что в старых границах Москвы в ценовой категории до 5 млн рублей не осталось объектов без сложной истории переходов собственности, за исключением комнат и долей.
Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Видео дня. ЦБ выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин оценил пользу льготной ипотеки Путин оценил пользу льготной ипотеки ЦБ выступил за закрытие льготной ипотеки под 6,5% годовых ЦБ выступил за закрытие льготной ипотеки под 6,5% годовых Программу льготной ипотеки предложили продлить в ряде регионов Программу льготной ипотеки предложили продлить в ряде регионов
Комментарии
Недвижимость , Новые налоги , Прогноз эксперта , Ирина Доброхотова , Елизавета Данилова , Ильдар Хусаинов , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение