Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.30
$
75.55
91.50
91.75
Прогноз
01.02 – 08.02
$
77.00
92.79
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

Эксперт назвал основной риск продления льготной ипотеки в России 

Прайм 33 минуты назад
Рост цен на жилье назвали основным риском продления льготной ипотеки
Фото: РИА Новости
Основным риском продления льготной ипотеки на новостройки под 6,5% в России остаётся продолжающийся рост цен на жилье, заявил РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с банкирами заявил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям и поддержала строительный сектор.
Пивень согласен, что в целом льготное кредитование сыграло позитивную роль для развития ипотеки в 2020 году, однако необходимость сохранять льготы должна быть определена из того, насколько дальнейший рост сектора "нивелируется риском перегрева".

"Основным риском остаётся продолжающийся рост цен рынка недвижимости, который подталкивается относительно низкой стоимостью кредита. В ситуации, когда это спровоцирует рост ежемесячного платежа по кредиту, это может привести к росту неработающих кредитов", — отметил Пивень.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти РФ продлили программу до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия 2021 года. При этом ЦБ неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.
Видео дня. Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля на 4,9%
Прайм: последние новости
В России замедляется рост цен на вторичное жилье В России замедляется рост цен на вторичное жилье Миллиардер продал квартиры на Манхэттене на 900 миллионов долларов Миллиардер продал квартиры на Манхэттене на 900 миллионов долларов Эксперты назвали самые популярные услуги в период пандемии Эксперты назвали самые популярные услуги в период пандемии
Комментарии
Недвижимость , Антон Силуанов , Валерий Пивень , Владимир Путин , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение