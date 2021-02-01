Рост цен на жилье назвали основным риском продления льготной ипотеки

Основным риском продления льготной ипотеки на новостройки под 6,5% в России остаётся продолжающийся рост цен на жилье, заявил РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с банкирами заявил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям и поддержала строительный сектор.
Пивень согласен, что в целом льготное кредитование сыграло позитивную роль для развития ипотеки в 2020 году, однако необходимость сохранять льготы должна быть определена из того, насколько дальнейший рост сектора "нивелируется риском перегрева".
"Основным риском остаётся продолжающийся рост цен рынка недвижимости, который подталкивается относительно низкой стоимостью кредита. В ситуации, когда это спровоцирует рост ежемесячного платежа по кредиту, это может привести к росту неработающих кредитов", — отметил Пивень.
Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти РФ продлили программу до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия 2021 года. При этом ЦБ неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.