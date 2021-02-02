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Названы округа, где маткапитал важнее ставок по ипотеке 

Российская Газета 48 минут назад
Названы округа, где маткапитал важнее ставок по ипотеке
Фото: iStock
Снижение ставок по ипотеке, в том числе за счет программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, назвали важнейшим событием года 45% граждан, интересующихся темой недвижимости. На втором месте — 38% голосов — расширение программы материнского капитала на семьи с первенцем (с января 2020 года каждая семья получает маткапитал в 466,6 тысяч рублей уже при рождении первого ребенка, при рождении второго -еще 150 тысяч).
На третьем месте — программа выплаты 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотечного кредита. Это важное событие для 22% опрошенных. С помощью этой программы снизили платежную нагрузку около 116 тысяч семей.
В топ-5 главных тем в жилищной сфере также вошли "сельская ипотека" (21%) и продление "дачной амнистии" (15%). Логично, что сельскую ипотеку чаще упоминали сельские жители, а для горожан важнее была "дачная амнистия".
Отличаются результаты опросов и в зависимости от географии. Так, для жителей Дальнего Востока важнейшим событием года стала "дальневосточная ипотека". А в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах чаще всего называли главным событием расширение программы материнского капитала.
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Недвижимость , Ставки по ипотеке , Ипотека
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