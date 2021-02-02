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Аналитики заявили о росте цен на вторичное жилье 

Лера Букина 37 минут назад
Аналитики заявили о росте цен на вторичное жилье
Фото: depositphotos.com
В России вторичное жильё продолжает расти в цене. В январе 2021 года лидерами по увеличению стоимости квадратного метра «подержанной» жилплощади стали Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на данные оценочной группы компаний SRG.
Согласно этим данным, в январе 2021 года цена квадратного метра вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге выросла на 20,93% в годовом выражении и на 2,07% по сравнению с декабрем 2020 года, составив 141 166 рублей. Годом раньше цена одного квадратного метра составляла 116 793 рубля.
В Москве стоимость одного «квадрата» за год увеличилась на 16,93%, а за месяц — на 0,8%, составив 239 289. Данный показатель на 34,6 тысячи больше, чем годом ранее.
Что касается Нижнего Новгорода, то там годичная разница цен составила 11,43%, составив 71 301 рубля.
Кроме того, аналитиками фиксируется сокращение активности среди продавцов вторичного жилья. Отмечается, что большего всего за год объем предложений уменьшился в Омске — на 41,19%, в Санкт-Петербурге — на 40,98% и Волгограде — на 31,57%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в РФ замедлился рост цен на вторичном рынке жилья. Эксперты полагают, что снижения стоимости квартир на вторичном рынке в ближайшее время ждать не стоит.
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Комментарии
Недвижимость , РИА Новости
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