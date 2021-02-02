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Эксперты рассказали, в каких городах России подорожало вторичное жилье 

Газета.Ru 3 часа назад
Названы города России с наиболее подорожавшим вторичным жильем
Фото: Газета.Ru
Цены на вторичное жилье в России в январе продолжили расти, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оценочную группу компаний SRG. Наибольшее подорожание зафиксировано в Санкт-Петербурге. За год стоимость квадратного метра выросла с 116 739 рублей до 141 166 рублей.
Второе место заняла Москва, где за год квадратный метр подорожал на 34,6 тыс., до 239 289 рублей. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород. Цена на квадратный метр выросла на 11,43% и составила 71 301 рубль.
Подорожание вторичного жилья также наблюдается в Красноярске, Тюмени, Воронеже, Омске, Казани, Уфе, Екатеринбурге и еще 10 российских городах.
Ранее Национальное бюро кредитных историй определило, что доход семьи, комфортный для обслуживания ипотеки в России, составляет 70,3 тысячи рублей.
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