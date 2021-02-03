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Загородные дома в России рекордно подорожали 

Вероника Полынина 3 часа назад
Цены на загородную недвижимость в России за год выросли на 8,2%
Фото: РИА Новости
Цены на загородную недвижимость в России за год выросли на 8,2%. Об этом свидетельствуют данные исследования ЦИАН, которые приводит ТАСС.
Средняя цена загородной недвижимости в России в январе 2021 года составила 6,6 млн рублей, в январе прошлого года загородные домовладения продавались в среднем за 6,1 млн рублей.
Средняя площадь выставленных на продажу домов, как и год назад, составляет 152 квадратных метров.

«В отличие от городской недвижимости, значительно подорожавшей за прошедший год за счет льготной ипотеки, загородный сегмент растет в цене средними темпами, что позволяет рассматривать такие объекты для покупки тем, кто не успел до подорожания квартир», — говорится в исследовании.

Больше всего за год подорожали загородные дома в Ленинградской области — на 33%, и достигли в среднем 13,43 млн рублей.
Крымская недвижимость подорожала на 23,3% — до 12,59 рублей. На третьем месте — дома в Ставропольском крае, выросшие в цене на 20,3% — до 4,8 млн рублей. Есть и регионы, где загородная недвижимость подешевела. Наибольшее снижение зафиксировано в Северной Осетии. Там цены на дома снизились в среднем на 12,4% — до 5,64 млн рублей.
В 2020 году россияне интересовались земельными участками в 1,8 раз чаще, чем годом ранее, домами и дачами — в 1,7 раз, а таунхаусами — в 1,35 раз.
Как писал «Рамблер», ранее ЦИАН рассказал про 10 самых дорогих загородных домов в России, выставленных на продажу. На первом месте оказался дом в подмосковной Барвихе стоимостью 1,6 миллиарда рублей.
Видео дня. ЦБ выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки
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Недвижимость , ЦИАН , ИТАР-ТАСС
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