Цены на загородную недвижимость в России за год выросли на 8,2%. Об этом свидетельствуют данные исследования ЦИАН , которые приводит ТАСС.

Средняя цена загородной недвижимости в России в январе 2021 года составила 6,6 млн рублей, в январе прошлого года загородные домовладения продавались в среднем за 6,1 млн рублей.

Средняя площадь выставленных на продажу домов, как и год назад, составляет 152 квадратных метров.

«В отличие от городской недвижимости, значительно подорожавшей за прошедший год за счет льготной ипотеки, загородный сегмент растет в цене средними темпами, что позволяет рассматривать такие объекты для покупки тем, кто не успел до подорожания квартир», — говорится в исследовании.

Больше всего за год подорожали загородные дома в Ленинградской области — на 33%, и достигли в среднем 13,43 млн рублей.

Крымская недвижимость подорожала на 23,3% — до 12,59 рублей. На третьем месте — дома в Ставропольском крае, выросшие в цене на 20,3% — до 4,8 млн рублей. Есть и регионы, где загородная недвижимость подешевела. Наибольшее снижение зафиксировано в Северной Осетии. Там цены на дома снизились в среднем на 12,4% — до 5,64 млн рублей.

В 2020 году россияне интересовались земельными участками в 1,8 раз чаще, чем годом ранее, домами и дачами — в 1,7 раз, а таунхаусами — в 1,35 раз.

Как писал «Рамблер», ранее ЦИАН рассказал про 10 самых дорогих загородных домов в России, выставленных на продажу. На первом месте оказался дом в подмосковной Барвихе стоимостью 1,6 миллиарда рублей.