Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.75
$
76.15
91.15
91.50
Прогноз
08.02 – 15.02
$
75.12
91.72
Индексы и котировки Brent
58.52
–0.20 Золото
1832.58
–0.02 РТС
1398.99
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.02
1.2038
–0.0130
26.01
1.2167
01.02
20.01

Банки стали массово отказывать россиянам в ипотеке 

Deita.ru 1 час назад
Банки стали массово отказывать россиянам в ипотеке
Фото: deita.ru
В некоторых российских банках процент отказов в выдаче ипотеки составил 40%. Об этом рассказали эксперт, опрошенные РИА Новости, сообщает ИА DEITA.RU.
По словам заведующего кафедрой Ипотечное кредитование Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, причина такого поведения финансовых организаций заключается в том, что банкам нужно не только выдать кредит, но и сделать это так, чтобы заёмщик его обслуживал. Выполнению второго условия не благоволит растущий показатель просроченных выплат по ипотеке. По рублёвым жилищным кредитам он уже вырос на 11%.
В прошлом году он составлял всего 4%. Как рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, сейчас российские банки внимательно относятся к заёмщикам с необеспеченными кредитами и изучают возможный рост объёма плохих долгов.
Видео дня. ЦБ выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки
Deita.ru: последние новости
Халява кончается: Банк России хочет закрыть льготную ипотеку Халява кончается: Банк России хочет закрыть льготную ипотеку Единственное жильё могут забрать — юрист предупредил россиян Единственное жильё могут забрать — юрист предупредил россиян Названо лучшее время для покупки квартиры в 2021 году Названо лучшее время для покупки квартиры в 2021 году
Недвижимость , Компании , Ипотека , Алексей Волков , РИА Новости , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение