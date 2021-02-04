Банки стали массово отказывать россиянам в ипотеке 

В некоторых российских банках процент отказов в выдаче ипотеки составил 40%. Об этом рассказали эксперт, опрошенные РИА Новости, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам заведующего кафедрой Ипотечное кредитование Финансового университета при правительстве России Александра Цыганова, причина такого поведения финансовых организаций заключается в том, что банкам нужно не только выдать кредит, но и сделать это так, чтобы заёмщик его обслуживал. Выполнению второго условия не благоволит растущий показатель просроченных выплат по ипотеке. По рублёвым жилищным кредитам он уже вырос на 11%.