В 2021 году стоимость аренды жилья в Москве может подняться на 10–12%, прогнозируют аналитики «Дом.РФ».

Такой прогноз обусловлен постепенным снятием ограничений, которые были введены для борьбы с COVID-19.

По данным специалистов, в IV квартале 2020 года среднюю однокомнатную квартиру в Москве можно было снять за 38,5 тысяч рублей в месяц, а без учета Центрального административного округа — за 36 тысяч рублей, что на 8% меньше, чем в конце 2019 года.

Что касается средней стоимости аренды «двушек», то она составляла в конце 2020 года 49,2 тысяч рублей в месяц, с учетом ЦАО — 59,4 тысяч рублей в месяц. Падение к 2019 году составило около 12%. «Трешки» стали дешевле на 10%, до 83,5 тысяч рублей в месяц, с учетом ЦАО — до 116,7 тысяч рублей в месяц.

Падение ставок эксперты «Дом.РФ» связывают с сокращением спроса в связи с массовым отъездом иногородних работников в родные регионы после перехода на удаленный режим работы или увольнения.

Кроме того, отмечается и рост предложения квартир в аренду в домах 1960-х и 1970-х годов постройки — с 29% до 39% в первой половине 2020 года.