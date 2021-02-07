Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья. Для этого будет создана информационная база регистрации договоров найма жилых помещений, интегрированная с налоговой службой . Электронная площадка станет местом поиска подходящего жилья, заключения безопасных сделок, уплаты налогов. Теперь всем арендодателям придется платить налоги? Мнения экспертов на этот счет разделились.

Платит в лучшем случае каждый пятый

Надежда Косарева, президент Фонда "Институт экономики города":

Если информационная база регистрации договоров найма жилья будет просто информационным сервисом, через который удобно заключить договор найма, платить налог, стать самозанятым, это одно. Им могут воспользоваться многие, но не все.

А если она будет обязательной, если отказ пользоваться ей будет грозить собственнику штрафом или иными негативными последствиями, то пользоваться ей, на мой взгляд, будут большинство собственников.

Если оценивать наш рынок аренды, то доля арендного жилья у нас до сих очень низкая. В некоторых городах мира она доходит до 40-60%: в Берлине — 80%, в Нью-Йорке — 65%.

В стране частного жилищного фонда 92%, и примерно 10% частного фонда, по нашим оценкам, сдается в наем. Люди, которые сдают квартиры, в основном не платят налогов, не известно, заключают ли они договоры, регистрируют ли их. Нам мало что известно про этот сегмент.

Задача легализовать этот рынок правильная. Этому способствует налог на профессиональный доход. При регистрации самозанятым собственник квартиры платит 4%, если сдает квартиру физическому лицу, и 6% — если юридическому. Правда, есть ограничение — доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

По нашим расчетам, в Москве, где сдается внаем примерно 400 тыс. квартир, их владельцы должны были бы перечислять около 10 млрд рублей в год в бюджет города (если бы они все платили по ставке 4%), а поступает не более 2 млрд руб. То есть платит примерно каждый пятый. Добросовестных собственников все больше с каждым годом, но пока они в меньшинстве.

Серый рынок аренды станет прозрачнее

Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям:

Я не склонен считать, что доходы и объемы рынка аренды нужно ставить под контроль или кошмарить наших граждан. Реальная задача — это понять потребность в арендном жилье. Развитие этого рынка является показательным для планирования строительства жилья. А мы можем только догадываться, что на нем происходит. О каких объемах, доходах идет речь? Если мы планируем действительно разобраться с жилищной проблемой в нашей стране и реализовать проекты по развитию жилья, которые соответствуют потребностям людей, то мы должны изучить этот рынок. Предложения по созданию информационной базы даст возможность его анализа.

4 процента с суммы аренды могут платить собственники, желающие сдавать квартиру легально. Для этого достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятого

У нас есть законодательство, регулирующее рынок аренды жилья. И формально в нем прописаны и права, и обязанности. Но сейчас по факту не защищен ни арендатор, ни арендодатель. Нужно обсуждать, как это сделать. Потому что в некоторых странах перекос в сторону прав арендаторов приводит к тому, что они начинают захватывать жилье. А если сделать перекос в сторону арендодателей, то тогда арендатор в любой момент лишится жилья, окажется на улице.

Развитие арендного рынка было обозначено еще в майских указах президента 2012 года, с тех пор сделано несколько пилотных проектов, в том числе ДОМ.РФ. Но нам нужны не столько новые проекты, сколько регулирование того рынка, который у нас уже есть.

Договор защищает обе стороны

Инга Голубева, риелтор агентства недвижимости ОГРК:

Только 5% собственников жилья готовы заключать официальный договор с нанимателем недвижимости. Арендодатели не хотят платить налоги, хотя они сегодня невысокие.

Основной плюс официальной сдачи недвижимости заключается в том, что он защищает обе стороны сделки. Собственник получает основание взимать оплату и может на законных основаниях выселить жильца в случае неисполнения условий договора. Наниматель получает гарантию того, что при отсутствии нарушений с его стороны он не будет выселен.

Кто захочет не платить, найдет способ это сделать

Никита Пилюгин, заместитель руководителя юридического департамента компании "Этажи":

Как реестр договоров сможет вывести из тени часть рынка аренды, пока не понятно, поскольку арендатор и арендодатель договор заключают между собой и никуда информацию о сделке не вносят.

Сейчас налоговым органам видны только те договоры, которые собственники указывают при сдаче декларации, а также те, которые подлежат обязательной государственной регистрации, то есть договоры сроком аренды более одного года.

Кроме того, в России до сих пор жилье может сдаваться по устному договору. Такое понятие прописано в Гражданском кодексе.

Жилье может сдаваться по устному договору, если сумма сделки не превышает 10 тысяч рублей

Эта форма является законной для договоров между физическими лицами на сумму не более 10 тысяч рублей. Для многих регионов это нормальная арендная ставка на квартиру. А для больших городов — это нормальная ставка за комнату. Что не мешает собственнику разбить договор найма многокомнатной квартиры на несколько, если проживать в ней собираются несколько человек.

Возможно, вместе с реестром появится и обязанность граждан вносить информацию о заключенных договорах. Можно внести поправки в Гражданский кодекс и установить такую обязанность, в этом нет большой проблемы. Но как мотивировать граждан выполнять эту обязанность? К примеру, сейчас есть обязанность регистрировать договор, заключенный на срок более года, но соблюдают ее не все.

Дмитрий Таганов, руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость:

Те, кто хочет избежать уплаты налогов, найдут для этого способ — например, оформят аренду договором безвозмездного пользования жилым помещением.

Не думаю, что рынок аренды может кардинально измениться с введением новых мер. Формирование организованного рынка — это эволюционный путь, которому потребуются, может быть, десятилетия. Реальных рычагов по привлечению наймодателей к ответственности у государства пока нет.

Нужны типовые договоры

Александр Гиновкер, генеральный директор агентства недвижимости "Невский Простор":

На наш взгляд, логичным шагом для легализации рынка аренды стала бы разработка типовых договоров. Сегодня многие вещи в этом сегменте рынка не урегулированы, в результате участники сделок не защищены.