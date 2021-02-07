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Время перестройки 

Российская Газета 2 часа назад
Время перестройки
Фото: Российская Газета
Ипотека в прошлом году стала на четверть выгоднее аренды жилья. Если взять в расчет среднюю московскую квартиру, то платить за ее съем нужно примерно на 25% больше, чем проценты по кредиту. К таким выводам пришли аналитики компании "Метр квадратный", входящей в группу ВТБ.
Все больше людей склоняются именно к покупке жилья в ипотеку, а не к аренде. Фото: Виктор ПогонцевВсе больше людей склоняются именно к покупке жилья в ипотеку, а не к аренде. Фото: Виктор ПогонцевВсе больше людей склоняются именно к покупке жилья в ипотеку, а не к аренде. Фото: Виктор Погонцев
Все дело в снижении кредитных ставок и льготной ипотеке. Стоимость аренды в прошлом году особо не изменилась — на самые популярные "однушки" и "двушки" цены упали примерно на 3-5%. При этом цена кредитов за счет низких ставок тоже упала, но более ощутимо. Для расчетов аналитики взяли условную двухкомнатную квартиру в Москве площадью 52 "квадрата" — арендовать такую можно за 52-55 тысяч рублей в месяц. Платеж процентов по ипотеке за такую же "двушку" еще год назад составлял около 53 тысяч рублей. Теперь же он равен 40 тысячам, или на 25% меньше. Актуально это при ставке по кредиту 6,1% и первоначальном взносе 15% — стандартных условиях льготной ипотеки. Цена "двушки" в новостройке при этом — 11 миллионов рублей, ремонт в ней уже сделал застройщик. Срок ипотеки — 18 лет, но погасить ее заемщики должны за 9 лет. Авторы расчетов говорят, что это усредненные цифры — чаще всего заемщики ведут себя именно так.
Что ж, проверим. Во-первых, нужно понимать, что на первоначальный взнос при цене квартиры в 11 миллионов понадобится 1,65 миллиона, иначе с арендной квартиры не съехать. Во-вторых, ежемесячный платеж при ипотеке на 18 лет — 71,4 тысячи рублей. Это существенно больше, чем за аренду, но квартира со временем будет ваша. И банку при условии льготной ипотеки вы будете отдавать меньше, чем за съем. В нашем случае, например, платеж по процентам в первые месяцы будет около 47 тысяч, но уже через пять лет опустится до 39 тысяч и продолжит падать. Остальные деньги в ежемесячном взносе пойдут на погашение самого долга.
Сторонние эксперты с расчетами ВТБ в целом согласны и говорят, что о такой картине говорит поведение людей — не будь очевидной выгоды, не была бы столь популярна льготная ипотека. В столичном управлении Росреестра "РГ" пояснили, что в прошлом году зарегистрировали в Москве более 104 тысяч ипотечных договоров — это на 16% больше, чем годом ранее. Причем спрос на ипотеку рос на протяжении всего года, вспоминает глава ведомства Игорь Майданов.
Аренда "двушки" в Москве в среднем обойдется в 55 тысяч в месяц, а проценты по ипотеке — всего 40 тысяч
"В январе прошлого года мы зафиксировали 6,3 тысячи ипотек, в июне — после снятия самоизоляции и возобновления работы центров госуслуг — 8,3 тысячи, а по итогам декабря — уже свыше 13 тысяч, что стало максимальным за все годы показателем", — отмечает он. Спрос на аренду чаще падал. Сказался отток мигрантов и туристов, а также всеобщая "удаленка. На рынке жилья произошла перестройка — в сторону ипотеки стали смотреть даже самые ярые сторонники жизни в арендных квартирах.
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Недвижимость , Игорь Майданов , Банк ВТБ , Росреестр
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