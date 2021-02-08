Росреестр предложил включить садовые участки в населенные пункты

"Росреестром подготовлен и находится на стадии согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти законопроект в части совершенствования регулирования общественных отношений в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества", — говорится в документе за подписью замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.

"Как следует из пояснительной записки к законопроекту, Росреестр, принимая во внимание правовой режим садовых земельных участков, предусматривающий возможность создания на них объектов капитального строительства, в том числе жилого назначения, предлагает закрепить в законе полномочия субъектов РФ по установлению критериев, при соблюдении которых территория садоводства может быть включена в границы населенного пункта либо в границах такой территории может быть образован новый населенный пункт, что позволит исключить существующую правовую неопределенность в части оснований для инициирования указанной процедуры", — уточняется в ведомстве.