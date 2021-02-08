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Росреестр разработал законопроект о включении садовых участков в населенные пункты 

ТАСС и ещё 2 4 часа назад
Росреестр предложил включить садовые участки в населенные пункты
Фото: ТАСС
Росреестр разработал законопроект, который дает право субъектам РФ включать территорию садоводства в границы населенного пункта. Об этом говорится в официальном ответе Минсельхоза на соответствующее предложение председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

"Росреестром подготовлен и находится на стадии согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти законопроект в части совершенствования регулирования общественных отношений в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества", — говорится в документе за подписью замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.

"Как следует из пояснительной записки к законопроекту, Росреестр, принимая во внимание правовой режим садовых земельных участков, предусматривающий возможность создания на них объектов капитального строительства, в том числе жилого назначения, предлагает закрепить в законе полномочия субъектов РФ по установлению критериев, при соблюдении которых территория садоводства может быть включена в границы населенного пункта либо в границах такой территории может быть образован новый населенный пункт, что позволит исключить существующую правовую неопределенность в части оснований для инициирования указанной процедуры", — уточняется в ведомстве.
Ранее сенатор Кутепов направил письмо министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с предложением включить садоводства в понятие "сельские территории" для развития загородного домостроения. По его мнению, включение садоводств в понятие "сельские территории" расширит сферу действия госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий, что "позволит миллионам граждан РФ развивать загородное домостроение". Сенатор уверен, что реализация данной инициативы поможет решить гражданам жилищный вопрос, а также вопросы продовольственной безопасности и эпидемиологического благополучия. По словам Кутепова, в настоящее время на территории России порядка 60 миллионов граждан являются садоводами и огородниками.
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Комментарии
Недвижимость , Андрей Кутепов , Оксана Лут , Дмитрий Патрушев , Совет Федерации , Минсельхоз , Росреестр
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