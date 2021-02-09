Риелтор предостерег от покупки некоторых квартир на «вторичке» 

Покупка квартиры — серьезный шаг. Поэтому прежде чем принять окончательное решение, важно проанализировать ликвидность объекта. Об этом рассказал агентству " Прайм " риелтор, основатель агентства недвижимости "Евгений Яшенков и партнеры" Евгений Яшенков.

По его словам, стоит задуматься, если продавец предлагает квартиру с очень хорошим ремонтом, но в очень плохом подъезде, доме, неблагополучном районе, или же очень дешево.

"В этом случае лучше докопаться до причины, а проще, просто не связываться", — посоветовал эксперт.

Кроме того, необходимо быть уверенным в чистоте сделки.

Управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин добавил, что при первой же встрече лучше изучить все документы на недвижимость. Это позволит выяснить, в частности, согласованы ли БТИ перепланировки, если они есть в квартире.