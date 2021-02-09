Риелтор предостерег от покупки некоторых квартир на «вторичке» 

Покупка квартиры — серьезный шаг. Поэтому прежде чем принять окончательное решение, важно проанализировать ликвидность объекта. Об этом рассказал агентству "Прайм" риелтор, основатель агентства недвижимости "Евгений Яшенков и партнеры" Евгений Яшенков.
По его словам, стоит задуматься, если продавец предлагает квартиру с очень хорошим ремонтом, но в очень плохом подъезде, доме, неблагополучном районе, или же очень дешево.
"В этом случае лучше докопаться до причины, а проще, просто не связываться", — посоветовал эксперт.
Кроме того, необходимо быть уверенным в чистоте сделки.
Управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин добавил, что при первой же встрече лучше изучить все документы на недвижимость. Это позволит выяснить, в частности, согласованы ли БТИ перепланировки, если они есть в квартире.
"Занижение цен при покупке вторичного жилья — нередкая практика, однако следует относиться к этому с настороженностью: во-первых, цена — существенное условие договора купли-продажи недвижимости, соответственно, вы берете на себя риск признания сделки недействительной при сокрытии цены и все вытекающие из этого последствия", — объяснил Редин.