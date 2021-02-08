ЦИАН сообщил о снижении цен на московские новостройки 

На рынке первичной недвижимости в Москве впервые за полтора года цены стали падать, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на сервис по продаже недвижимости ЦИАН. Так, в январе средняя цена квадратного метра в новостройках в сравнении с декабрем упала на 0,3% — до 233,1 тысячи рублей.

Как подчеркнули в ЦИАН, падение цен случилось в основном за счет проектов в старых границах города. Там также отметили, что выводы на основании одного месяца делать рано.

«Январская статистика часто бывает непредсказуемой и делать выводы на основе результатов одного месяца рискованно. Но все более очевидны признаки замедления рынка — сильнее обычного снизилось число сделок, прекратился рост цен», — подчеркнул руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

По его словам, девелоперы стали более активно выводить новые проекты в реализацию — благодаря выводу лотов со стартовыми ценами средняя стоимость «квадрата» упала впервые за полтора года.

В январе 2021 года количество сделок сократилось на 47% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало наибольшим падением за последние пять лет, говорится в сообщении ЦИАН.