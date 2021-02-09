При взрыве в московской квартире погиб мужчина с инвалидностью

Жителя Москвы убило взрывом в доме на северо-востоке Москвы, передает РЕН ТВ.
На его теле обнаружены серьезные повреждения. У трупа ожоги, оторвана рука, большая открытая рана живота.
По данным телеканала, погибшему было 54 года. Ранее он перенес инсульт, после чего получил инвалидность. В квартире он проживал с матерью. В последнее время пытался найти работу, но безрезультатно.
На месте происшествия работают медики и полицейские. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Что именно взорвалось, не уточняется.
В декабре жительница Нижнего Новогорода с психическим заболеванием и инвалидностью устроила взрыв в доме и погибла. Предположительно, женщина хотела отсоединить газовый шланг от бытовой плиты. Ранее она уже совершала подобное, но тогда ее мать находилась в квартире и предотвратила трагедию.