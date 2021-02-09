При взрыве в московской квартире погиб мужчина с инвалидностью

Жителя Москвы убило взрывом в доме на северо-востоке Москвы, передает РЕН ТВ

На его теле обнаружены серьезные повреждения. У трупа ожоги, оторвана рука, большая открытая рана живота.

По данным телеканала, погибшему было 54 года. Ранее он перенес инсульт, после чего получил инвалидность. В квартире он проживал с матерью. В последнее время пытался найти работу, но безрезультатно.

На месте происшествия работают медики и полицейские. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Что именно взорвалось, не уточняется.