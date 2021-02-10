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Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки и начать больше зарабатывать 

Секрет Фирмы 3 часа назад
Совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков призвал россиян не брать ипотеку, а работать над повышением своих доходов и покупать жильё сразу за полную стоимость.
На своём YouTube-канале миллиардер сравнил ипотеку с рабством. По его словам, малообеспеченные люди выплачивают банкам кредит 10–20 и даже 30 лет — в итоге размер переплаты достигает стоимости нескольких квартир.

«Просто люди не умеют считать деньги, и банки это используют. Поэтому в этом варианте единственный оправданный шаг — работать над повышением доходов. Через смену работы, через переквалификацию, через открытие бизнеса. Существует набор ходов, как у шахматиста. Но самый печальный ход — это сесть на цепочку около конуры и лишить себя подвижности, стать рабом для банка», — считает Рыбаков.

Он также высказал мнение, что нерационально поступают и те, кто берёт ипотеку и выплачивает её досрочно. Такие люди, считает бизнесмен, могли бы приобрести жильё, просто накопив нужную сумму, без обращения к банкам.

«Но есть нюанс: банки-то знают, что есть такие люди, которые берут ипотеку и потом досрочно платят. Поэтому в первый год на страховках и на всяких комиссионных выплатах банки так нагружают ипотечного заёмщика, что мама не горюй. И когда через два года этот умник, досрочно погасив ипотеку, смотрит, какая получилась переплата, он рвёт на себе волосы», — пояснил миллиардер.

Рыбаков уверен: у ипотеки есть более выгодные альтернативы. По его словам, лучше купить жильё в рассрочку или же стать участником жилищно-строительного кооператива. Но самым же сильным решением вопроса он назвал повышение собственных доходов.
Взявшим ипотеку россиянам предрекли горькое разочарование
Миллиардер уже не в первый раз критикует жилищное кредитование. В конце 2020 года он назвал ипотеку современным видом рабовладения и сравнил «ипотечников» с работниками плантаций. Он также заявил, что арендовать жильё выгоднее, чем брать в кредит.
По данным Центробанка (ЦБ), в декабре 2020 года задолженность россиян перед банками по ипотеке впервые превысила отметку в 9 трлн рублей. За месяц долги увеличились на 1,7%. В целом за 2020 год банки выдали россиянам ипотеки на рекордные 4,296 трлн рублей. Количество жилищных кредитов достигло 1,71 млн (+34,9% по сравнению с 2019 годом).
Также сообщалось, что большинство (80%) россиян, которые планируют покупать жильё в ближайшие пять лет, намерены сделать это с помощью ипотечного кредита.
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Комментарии 351
Недвижимость , Видео , Игорь Рыбаков
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