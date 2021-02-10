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Назван район Москвы с самыми подорожавшими квартирами 

Лера Букина 2 часа назад
В Новой Москве выросли цены на вторичное жилье
Фото: ТАСС
В ряде районов Москвы цены на вторичную недвижимость за год увеличились в полтора раза больше, чем в среднем по городу, пишет РБК со ссылкой на данные риелторского агентства «Инком-Недвижимость».
Наибольший рост фиксируется в районе станции метро «Румянцево» в Новой Москве — 37% за год. Квадратный метр на «вторичке» в домах рядом с ней увеличился в цене со 138,6 тысячи до 189,8 тысячи рублей. Согласно подсчетам риелторов, в среднем по Москве средняя цена вторничного жилья увеличилась за год на 20%, за исключением элитных квартир.
Интерес к Новой Москве повышается по мере активного освоения ее девелоперами. В результате стоимость первичной и вторичной недвижимости поэтапно повышается, в частности у станций метро, говорит руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов. Отмечается, что «Румянцево» располагается ближе всех к старым границам Москвы в сравнении с другими станциями Новой Москвы.
Тенденцию к повышению цен на вторичное жилье в локации подтвердили и эксперты ЦИАН.
Существенное подорожание «вторички» зафиксировано в Южном Чертаново, в домах рядом с метро «Аннино», следует из статистики «Инком-Недвижимости». Цена метра тут увеличилась за год на 34,5% — со 153,8 тысяч до 206,9 тысяч рублей. Подобный рост был зафиксирован аналитиками в домах у станции МЦД «Тестовская» и у метро «Чкаловская». Что касается подмосковных локаций вблизи станций МЦД, то наиболее значительный рост отмечен в Долгопрудном — 34%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что строящееся жилье в Москве продолжает дорожать. Об этом свидетельствуют данные агентства «БЕСТ-Новострой». По итогам января 2021 года средняя цена квадратного метра в новых домах стандартного класса, расположенных в «старой» Москве, вновь увеличилась — на 5%, до 179,7 тысячи рублей.
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Комментарии
Недвижимость , Дмитрий Таганов , Инком-Недвижимость , ЦИАН , РБК
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