В Новой Москве выросли цены на вторичное жилье

В ряде районов Москвы цены на вторичную недвижимость за год увеличились в полтора раза больше, чем в среднем по городу, пишет РБК со ссылкой на данные риелторского агентства «Инком-Недвижимость»

Наибольший рост фиксируется в районе станции метро «Румянцево» в Новой Москве — 37% за год. Квадратный метр на «вторичке» в домах рядом с ней увеличился в цене со 138,6 тысячи до 189,8 тысячи рублей. Согласно подсчетам риелторов, в среднем по Москве средняя цена вторничного жилья увеличилась за год на 20%, за исключением элитных квартир.

Интерес к Новой Москве повышается по мере активного освоения ее девелоперами. В результате стоимость первичной и вторичной недвижимости поэтапно повышается, в частности у станций метро, говорит руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов . Отмечается, что «Румянцево» располагается ближе всех к старым границам Москвы в сравнении с другими станциями Новой Москвы.

Тенденцию к повышению цен на вторичное жилье в локации подтвердили и эксперты ЦИАН

Существенное подорожание «вторички» зафиксировано в Южном Чертаново, в домах рядом с метро «Аннино», следует из статистики «Инком-Недвижимости». Цена метра тут увеличилась за год на 34,5% — со 153,8 тысяч до 206,9 тысяч рублей. Подобный рост был зафиксирован аналитиками в домах у станции МЦД «Тестовская» и у метро «Чкаловская». Что касается подмосковных локаций вблизи станций МЦД, то наиболее значительный рост отмечен в Долгопрудном — 34%.