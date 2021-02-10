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Два помещения XIX века на Пушечной улице в Москве выставили на аукцион 

Агентство «Москва» и ещё 3 10 февраля 2021
Помещения XIX века на ул. Пушечная в столице выставили на аукцион. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

«Два помещения XIX века, объединенные одним лотом, сможет арендовать победитель аукциона сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помещения находятся в центре Москвы, на ул. Пушечная — это две минуты ходьбы от станции метро «Кузнецкий мост».

«Здесь пересекаются активные пешеходные и транспортные потоки. Рядом музеи, усадьбы и храмы. Назначение объекта позволяет открыть здесь коворкинг, магазин музыкальных инструментов или продуктовый. Имеется отдельный вход» — приводятся в сообщении слова начальника управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александра Алексеева.

Общая площадь — 106,4 кв. м, начальная арендная ставка — 2,7 млн руб.
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