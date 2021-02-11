Строители нашли повод для очередного подорожания жилья 

К лету цены на новостройки могут в очередной раз вырасти. Об этом пишут «Известия» ..

Участники строительной отрасли прогнозируют, что цена на жилье может увеличиться на пять-семь процентов из-за подорожания арматуры. Рост же стоимости металла связан с повышением утилизационного сбора на спецтехнику по обработке лома и металлопродукции.

Однако девелоперы предупреждают и о других факторах, влияющих на себестоимость квадратного метра. В частности, они указали на дефицит рабочей силы, удорожание обслуживания строительства (оплата электричества, тепла). Все это, прогнозируют строители, может послужить поводом для того, чтобы к концу 2021 года поднять цену первичного жилья на 15 процентов.

5 февраля стало известно, что правительство намерено запретить продавать за границу металлолом. Таким образом власти хотят ограничить рост цен на строительную арматуру и трубы. С 30 января пошлины на экспорт товара выросли в девять раз — с 5 евро 45 евро за тонну, но этой меры может быть недостаточно.