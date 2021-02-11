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Строители нашли повод для очередного подорожания жилья 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Строители нашли повод для очередного подорожания жилья
Фото: РИА Новости
К лету цены на новостройки могут в очередной раз вырасти. Об этом пишут «Известия»..
Участники строительной отрасли прогнозируют, что цена на жилье может увеличиться на пять-семь процентов из-за подорожания арматуры. Рост же стоимости металла связан с повышением утилизационного сбора на спецтехнику по обработке лома и металлопродукции.
Однако девелоперы предупреждают и о других факторах, влияющих на себестоимость квадратного метра. В частности, они указали на дефицит рабочей силы, удорожание обслуживания строительства (оплата электричества, тепла). Все это, прогнозируют строители, может послужить поводом для того, чтобы к концу 2021 года поднять цену первичного жилья на 15 процентов.
5 февраля стало известно, что правительство намерено запретить продавать за границу металлолом. Таким образом власти хотят ограничить рост цен на строительную арматуру и трубы. С 30 января пошлины на экспорт товара выросли в девять раз — с 5 евро 45 евро за тонну, но этой меры может быть недостаточно.
В конце декабря 2020 года цены на арматуру достигали 60 тысяч рублей за тонну. Таким образом, рост за последний месяц года составил 40 процентов. При этом за полный 2020 год стоимость снизилась на 2,6 процента. К середине января цены на арматуру снизились на 8-10 процентов от пиковых значений под воздействием внешней конъюнктуры. Также свою роль сыграли прямые контракты со строительными компаниями — основными потребителями арматуры..
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Недвижимость , газета "Известия"
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