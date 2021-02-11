Миллиардер призвал россиян отказаться от ипотеки

Российский миллиардер Игорь Рыбаков объяснил, почему выступает против жилищных займов. Бизнесмен в своем канале на YouTube отметил, что есть две категории людей. Первые —бедные, которые берут ипотечные кредиты и выплачивают ее несколько десятилетий. В результате переплата составляет несколько квартир. Рыбаков отметил, что в этом случае люди не умеют считать деньги, чем и пользуются банки.

Миллиардер предложил работать над повышением доходов: через смену работы, через переквалификацию профессии, через открытие собственного бизнеса. Ко второй категории, как считает Рыбаков, относятся те граждане, которые досрочно погасили взятые у банка средства на квартиру. По его словам, они могли бы купить квартиру и без кредита, просто подкопив.

Миллиардер предложил грамотно откладывать деньги и потом взять квартиру в рассрочку.

Ранее Рыбаков заявил, что арендовать жильё выгоднее, нежели приобретать его в кредит. По его словам, ипотека является «видом современного рабовладения» и заёмщики становятся рабами этой банковской системы.

Игорь Рыбаков является совладельцем корпорации «Технониколь». По итогам 2020 года он занял 96-е место в списке Forbes богатейших людей России по версии с состоянием в 1,3 миллиарда долларов.