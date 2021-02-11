Россиянин купил самый дорогой дом во Флориде 

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Россиянин купил за 140 миллионов долларов особняк в районе Палм-Бич, которым до 2008 года владел Дональд Трамп , а после — миллиардер Дмитрий Рыболовлев . Об этом сообщает govoritmoskva.ru. Покупку он оплатил наличными.

Особняк в Палм-Бич расположен примерно в 100 километрах от Майами на побережье Атлантики.

По данным РБК, о сделке стало известно из книги брокера Райана Серханта «Энергия больших денег», появившейся в продаже в начале февраля, который сделал себе имя в США на продаже люксовой недвижимости.

Особняк спроектирован архитектором Уильямом Бойлом . Проект отличается четкими линиями, фасадом с белой лепниной, деталями из кораллового камня и большими стеклянными стенами. Полы в доме вымощены полированным камнем и дорогими породами дерева. Об этом пишет palmbeachdailynews.com.

На первом этаже поместья находится гостиная с большим аквариумом. В особняке есть бильярдный зал, тренажерный зал, сауна и парикмахерская.

Окна на восточной стороне выходят на огромный бассейн на берегу океана.