Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
74.63
90.90
Индексы и котировки Brent
61.32
+0.00 Золото
1842.19
–0.07 РТС
1448.31
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.02
1.2139
+0.0005
29.01
1.2135
08.02
28.01

Россиянин купил самый дорогой дом во Флориде 

Александр Котлеткин 2 часа назад
Россиянин купил за 140 миллионов долларов особняк в районе Палм-Бич, которым до 2008 года владел Дональд Трамп, а после — миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Об этом сообщает govoritmoskva.ru. Покупку он оплатил наличными.
Особняк в Палм-Бич расположен примерно в 100 километрах от Майами на побережье Атлантики.
По данным РБК, о сделке стало известно из книги брокера Райана Серханта «Энергия больших денег», появившейся в продаже в начале февраля, который сделал себе имя в США на продаже люксовой недвижимости.
Особняк спроектирован архитектором Уильямом Бойлом. Проект отличается четкими линиями, фасадом с белой лепниной, деталями из кораллового камня и большими стеклянными стенами. Полы в доме вымощены полированным камнем и дорогими породами дерева. Об этом пишет palmbeachdailynews.com.
На первом этаже поместья находится гостиная с большим аквариумом. В особняке есть бильярдный зал, тренажерный зал, сауна и парикмахерская.
Окна на восточной стороне выходят на огромный бассейн на берегу океана.
Видео дня. В Минэкономразвития назвали причины скачка цен на продукты
Комментарии 2
Недвижимость , Фото , Уильям Бойл , Дмитрий Рыболовлев , Дональд Трамп , Райан Серхант
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение