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В Москве цены на жилье вырастут на 8 процентов 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
Цены на жилье в Москве вырастут на 8%
Фото: ТАСС
В течение ближайшего года цены на жилье в столичном регионе могут вырасти на 7-8 процентов. Таким прогнозом с агентством "Москва" поделилась главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.
Сейчас цены на жилье в среднем снизились после того, как рынок насытился новым предложением, отмечает Кирюхина. Только в январе в Москве и области на рынок вышел 41 новый корпус, а продажи рухнули из-за длительных январских каникул.

"Пока действует льготная ипотека, средние цены продолжат рост, однако он будет планомерным — на уровне 7-8 процентов по итогам всего 2021 года. Основное повышение придется на первое полугодие", — добавила эксперт.

Активность покупателей, по прогнозам ЦИАН, возрастет к лету, перед самым завершением программы льготной ипотеки.

"После завершения программы кредитования прямого снижения стоимости ждать не стоит — девелоперы получили хорошую выручку за счет роста цен в прошлом году, что позволило создать финансовую "подушку безопасности" на случай проседания спроса", — прогнозирует аналитик.

Вместе с тем, по оценкам собеседника агентства, кредитные ставки и без льгот находятся на рекордно низком уровне за последнее время, и это позволит поддержать интерес к недвижимости.
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Недвижимость , АГН "Москва"
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