Эксперт рассказал, как распознать риелтора-мошенника

Специалист рынка недвижимости Надежда Коркка рассказала, как выявить риелтора-мошенника. Её советы продавцам и покупателям жилья публикует «Прайм».

Первым делом эксперт предлагает обращаться исключительно в риелторское агентство, которое давно работает на рынке, имеет имя и репутацию. Там практически никогда не работают недобросовестные агенты.

Собственника должны насторожить постоянные предложения агента снизить цену.

«Дело в том, что недобросовестный агент стремится как можно быстрее продать квартиру и получить свою комиссию», — говорит Коркка.

Еще один признак подозрительного риелтора — это дублирование объявлений. Если агент на разных рекламных площадках разместил разные цены на вашу квартиру, то надо отказываться от его услуг. Это значит, что брокер пытается занизить стоимость и продать жилье как можно дешевле в максимально короткий срок. Его задача в данном случае — быстро получить комиссию.

Также надо узнать, платит ли покупатель комиссию риелтору.

«Собственник квартиры может поинтересоваться об этом у новых жильцов. Если вы столкнулись с двойной комиссией — меняйте агента», — предлагает эксперт.