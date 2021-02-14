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Россиянам перечислили признаки риелтора-мошенника 

Майк Габриелян 1 час назад
Эксперт рассказал, как распознать риелтора-мошенника
Фото: РИА Новости
Специалист рынка недвижимости Надежда Коркка рассказала, как выявить риелтора-мошенника. Её советы продавцам и покупателям жилья публикует «Прайм».
Первым делом эксперт предлагает обращаться исключительно в риелторское агентство, которое давно работает на рынке, имеет имя и репутацию. Там практически никогда не работают недобросовестные агенты.
Собственника должны насторожить постоянные предложения агента снизить цену.

«Дело в том, что недобросовестный агент стремится как можно быстрее продать квартиру и получить свою комиссию», — говорит Коркка.

Еще один признак подозрительного риелтора — это дублирование объявлений. Если агент на разных рекламных площадках разместил разные цены на вашу квартиру, то надо отказываться от его услуг. Это значит, что брокер пытается занизить стоимость и продать жилье как можно дешевле в максимально короткий срок. Его задача в данном случае — быстро получить комиссию.
Также надо узнать, платит ли покупатель комиссию риелтору.

«Собственник квартиры может поинтересоваться об этом у новых жильцов. Если вы столкнулись с двойной комиссией — меняйте агента», — предлагает эксперт.

Ранее «Рамблер» сообщал, что риелторы-мошенники обманули более ста москвичей на 180 млн рублей.
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