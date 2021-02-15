Для покупки «однушки» необходимо зарабатывать 100 тысяч в месяц

Для того чтобы приобрести однокомнатную квартиру почти в любом городе России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, достаточно иметь семейный доход в размере 100 тысяч рублей в месяц, заявили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Размер средней заработной платы в России в настоящее время составляет 45-50 тысяч рублей, подчеркивает заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов, ссылаясь на данные Росстата . В этой связи общий заработок семьи в 100 тысяч рублей позволяет купить «однушку» почти в любом городе России, за исключением столицы, считает он.

«Учитывая, что выплаты в месяц по ипотеке составят около 30 тысяч рублей, то это возможно, учитывая государственные программы поддержки молодых семей и ту же льготную программу под 6,5%. Если рассуждать о покупке жилья без ипотеки, то можно накопить минимальную необходимую для покупки сумму в 2 миллиона рублей. Правда, многим придется копить слишком долго», — рассуждает Цыганов.

В Москве минимальный семейный доход для комфортного обслуживания ипотеки на среднюю однокомнатную квартиру должен составлять 120-160 тысяч рублей в месяц, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. В Казани — 51-68 тысяч рублей, в Новосибирске — 42-56 тысяч рублей, в Краснодаре — 26-34 тысячи рублей.

О том, что средняя зарплата в Москве в настоящее время составляет около 95 тысяч рублей, рассказал

руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов . По его словам, с этой суммой за год можно заработать около 1,1 миллиона рублей. Накопить на однокомнатную квартиру в Москве без ипотеки, не прибегая к тратам совершенно, можно за 5,5 лет, считает он.

Однокомнатная квартира в городах Центрального федерального округа будет стоить 3,5 миллиона рублей, что требует ежемесячного дохода в размере не ниже 70 тысяч рублей, заявил главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко