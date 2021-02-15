Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.50
89.23
Индексы и котировки Brent
63.19
–0.11 Золото
1817.02
–0.07 РТС
1461.99
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.2137
+0.0104
03.02
1.2033
11.02
02.02

Назван необходимый размер зарплаты для покупки «однушки» 

Лера Букина 2 часа назад
Для покупки «однушки» необходимо зарабатывать 100 тысяч в месяц
Фото: ТАСС
Для того чтобы приобрести однокомнатную квартиру почти в любом городе России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, достаточно иметь семейный доход в размере 100 тысяч рублей в месяц, заявили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
Размер средней заработной платы в России в настоящее время составляет 45-50 тысяч рублей, подчеркивает заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов, ссылаясь на данные Росстата. В этой связи общий заработок семьи в 100 тысяч рублей позволяет купить «однушку» почти в любом городе России, за исключением столицы, считает он.

«Учитывая, что выплаты в месяц по ипотеке составят около 30 тысяч рублей, то это возможно, учитывая государственные программы поддержки молодых семей и ту же льготную программу под 6,5%. Если рассуждать о покупке жилья без ипотеки, то можно накопить минимальную необходимую для покупки сумму в 2 миллиона рублей. Правда, многим придется копить слишком долго», — рассуждает Цыганов.

В Москве минимальный семейный доход для комфортного обслуживания ипотеки на среднюю однокомнатную квартиру должен составлять 120-160 тысяч рублей в месяц, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. В Казани — 51-68 тысяч рублей, в Новосибирске — 42-56 тысяч рублей, в Краснодаре — 26-34 тысячи рублей.
О том, что средняя зарплата в Москве в настоящее время составляет около 95 тысяч рублей, рассказал
руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его словам, с этой суммой за год можно заработать около 1,1 миллиона рублей. Накопить на однокомнатную квартиру в Москве без ипотеки, не прибегая к тратам совершенно, можно за 5,5 лет, считает он.
Однокомнатная квартира в городах Центрального федерального округа будет стоить 3,5 миллиона рублей, что требует ежемесячного дохода в размере не ниже 70 тысяч рублей, заявил главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.
Ранее «Рамблер» сообщал, что наиболее дорогая однокомнатная квартира в России расположена в подмосковном Красногорске. Об этом свидетельствует рейтинг сервиса по поиску недвижимости ЦИАН, который приводит «Агентство строительных новостей».
Видео дня. Минстрой создаст единый реестр граждан, нуждающихся в жилье
Комментарии 1
Недвижимость , Сергей Гордейко , Алексей Попов , Росстат , Финансовый университет , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение