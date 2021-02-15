Эксперт предрек рост ставок по кредитам и снижение цен на жилье 

После завершения программы льготной ипотеки в России вырастут процентные ставки по жилищным кредитам и снизятся цены на жилье. Об этом заявили опрошенные «Ура.ру» экономисты.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин обратил внимание, что средняя ставка по ипотечному кредиту на сегодняшний день составляет 7,3%, несмотря на то что 90% всех кредитов берутся по программе льготной ипотеки под 6,5%.

«Поэтому ставка, как минимум, вырастет до среднерыночной. А учитывая, что инфляция оказалась заметно выше запланированной, то, безусловно, ставки станут выше — до 7,5-8%», — считает Селянин.

При этом, по мнению аналитика, из-за повышенного предложения и снижения реальных доходов граждан должны снизиться цены на жилье.

Руководитель пресс-службы федерального агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских согласился, что цены на жилье должны снизиться.

«Отмена льготной ипотеки в краткосрочной перспективе даст эффект. Застройщики будут вынуждены каким-то образом делать скидки, дисконты. Крупные застройщики, вполне вероятно, будут разрабатывать собственные программы с банками», — отметил Камельских.

Как писал «Рамблер», ранее главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина заявила, что средние цены на жилье в Москве по итогам 2021 года могут вырасти на 7-8%. По ее словам, основной рост придется на первое полугодие, пока действует программа льготной ипотеки.