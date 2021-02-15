Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.86
89.50
Индексы и котировки Brent
63.32
+0.08 Золото
1818.51
–0.00 РТС
1461.99
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.2124
+0.0091
03.02
1.2033
11.02
02.02

Эксперт предрек рост ставок по кредитам и снижение цен на жилье 

Вероника Полынина 48 минут назад
Эксперт предрек рост ставок по кредитам и снижение цен на жилье
Фото: РИА Новости
После завершения программы льготной ипотеки в России вырастут процентные ставки по жилищным кредитам и снизятся цены на жилье. Об этом заявили опрошенные «Ура.ру» экономисты.
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Константин Селянин обратил внимание, что средняя ставка по ипотечному кредиту на сегодняшний день составляет 7,3%, несмотря на то что 90% всех кредитов берутся по программе льготной ипотеки под 6,5%.

«Поэтому ставка, как минимум, вырастет до среднерыночной. А учитывая, что инфляция оказалась заметно выше запланированной, то, безусловно, ставки станут выше — до 7,5-8%», — считает Селянин.

При этом, по мнению аналитика, из-за повышенного предложения и снижения реальных доходов граждан должны снизиться цены на жилье.
Руководитель пресс-службы федерального агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских согласился, что цены на жилье должны снизиться.

«Отмена льготной ипотеки в краткосрочной перспективе даст эффект. Застройщики будут вынуждены каким-то образом делать скидки, дисконты. Крупные застройщики, вполне вероятно, будут разрабатывать собственные программы с банками», — отметил Камельских.

Как писал «Рамблер», ранее главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина заявила, что средние цены на жилье в Москве по итогам 2021 года могут вырасти на 7-8%. По ее словам, основной рост придется на первое полугодие, пока действует программа льготной ипотеки.
Видео дня. Минстрой создаст единый реестр граждан, нуждающихся в жилье
Комментарии
Недвижимость , Константин Селянин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение