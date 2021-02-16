Власти предложили расширить условия льготной ипотеки 

Власов подчеркнул, что разработка мер поддержки индивидуального строительства является одной из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным . Он указал на то, что сегодня в качестве пилотного проекта действует программа льготной ипотеки для семей, в которых один из родителей моложе 36 лет и имеется ребенок не старше 19 лет.

По мнению Власова, для полного удовлетворения спроса на рынке или стимулирования индивидуального жилищного строительство (ИЖС) единственной программы с существенными ограничениями круга субъектов не хватит.

«Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по ИЖС и сделать ее доступной для всех граждан. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и проанализировать возможность её реализации», — сказано в тексте обращения.

Для россиян, которые хотят построить частный дом именно в сельской местности, в настоящее время действует программа «Сельская ипотека», с помощью которой можно оформить кредит со ставкой 3%.