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Власти предложили расширить условия льготной ипотеки 

Лера Букина 1 час назад
Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частного дома. Письмо с данным предложением было направлено на имя зампреда правительства Марата Хуснуллина, пишет RT.
Власов подчеркнул, что разработка мер поддержки индивидуального строительства является одной из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Он указал на то, что сегодня в качестве пилотного проекта действует программа льготной ипотеки для семей, в которых один из родителей моложе 36 лет и имеется ребенок не старше 19 лет.
Для покупки «однушки» необходимо зарабатывать 100 тысяч в месяц
По мнению Власова, для полного удовлетворения спроса на рынке или стимулирования индивидуального жилищного строительство (ИЖС) единственной программы с существенными ограничениями круга субъектов не хватит.

«Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по ИЖС и сделать ее доступной для всех граждан. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и проанализировать возможность её реализации», — сказано в тексте обращения.

Для россиян, которые хотят построить частный дом именно в сельской местности, в настоящее время действует программа «Сельская ипотека», с помощью которой можно оформить кредит со ставкой 3%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что гендиректор корпорации «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил изменить программу льготной ипотеки.
Комментарии
Недвижимость , Видео , Василий Власов , Марат Хуснуллин , Виталий Мутко , Владимир Путин , Госдума
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