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В Госдуме выступили за выдачу льготной ипотеки адресно и однократно 

Лера Букина 2 часа назад
В Госдуме предложили сделать льготную ипотеку однократной
Фото: Рамблер
Льготная ипотека должна быть адресной и однократной, заявил в беседе с РИА Новости зампред думского комитета по транспорту и строительству Павел Федяев. Он рекомендует установить критерии для заемщиков.
Сегодня есть предположение, что льготная ипотека вызовет дисбаланс и рост цен на рынке недвижимости. Федяев отметил, что льготную ипотеку берут не только для того, чтобы улучшить жилищные условия, но и с целью заработать на перепродаже или впоследствии на сдаче квартиры внаем.
По мнению Федяева, необходимо более внимательно относиться к заемщикам, причем независимо от места проживания.

«Посмотреть, сколько льготных ипотек у человека. Если он берет первую под 6,5% — конечно, он однозначно может ее взять, и ему ее одобрят. А если она третья льготная? Должны мы давать ее? Мое мнение — нет», — подчеркнул депутат.

Также он указал на то, что сейчас существуют меры господдержки, которыми граждане России могут воспользоваться лишь однократно. Речь идет о материнском капитале, жилищном сертификате и налоговым вычете на квартиру.
Льготная ипотека является такой же важной мерой господдержки, утверждает парламентарий.
Для тех граждан, кто хочет инвестировать, процент должен быть выше, считает Федяев. По его мнению, нужно найти иные инструменты стимулирования спроса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России поручил правительству и Центробанку представить предложения о продлении программы льготной ипотеки до 2024 года.
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Комментарии 1
Недвижимость , Павел Федяев , Госдума , Центральный банк России , РИА Новости
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