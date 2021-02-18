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Набиуллина высказалась за сворачивание льготной ипотеки 

Прайм 1 час назад
Набиуллина высказалась за сворачивание льготной ипотеки
Фото: РИА Новости
Льготная ипотека под 6,5% показала свою эффективность как антикризисная мера, но ее надо вовремя свернуть, сохранив целевым образом в ряде регионов, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы будет принято в конце первого полугодия 2021 года. При этом ЦБ неоднократно отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.

"Мы считаем, что льготная ипотека как антикризисная мера была очень эффективной, но ее надо вовремя сворачивать, именно как антикризисную меру", — сказала Набиуллина в четверг на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

По ее словам, на период постепенного выхода из этой антикризисной меры программу можно сохранить в ряде регионов — прежде всего там, где жилья недостаточно, а сильного роста цен нет.

"Потому что в значительном числе регионов уже… рост цен перекрыл позитивный эффект от снижения процентных ставок по ипотеке. Поэтому, на наш взгляд, она должна быть более таргетирована, чтобы реально работала на повышение доступности жилья для людей и не приводила к перегреву на рынке жилья", — добавила глава ЦБ.

В то же время Банк России видит потенциал расширения постоянно действующих льготных программ по ипотеке.

"Что касается постоянно действующих льготных программ, они должны быть, они у нас были до пандемии. На наш взгляд, есть потенциал расширения таких льготных программ постоянного действия, не антикризисных, а именно постоянных", — сказала Набиуллина.

По ее словам, такие программы могут быть регионального характера, например, в тех регионах, где застройщикам не так выгодно строить жилье. "Требуется выбор таких регионов, где могли бы быть постоянные меры поддержки строительства — либо через ипотеку, либо через какие-то другие механизмы", — добавила она.
Глава ЦБ также отметила низкую востребованность льготной ипотеки для молодых семей. Нужно расширить критерии и ввести дифференциацию ставки, считает Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, например, что программа льготная для молодых семей — она не очень востребована, не очень большие суммы идут. И на наш взгляд, можно было бы здесь критерии поддержки расширить, в том числе в целом для молодых семей, и субсидирование ставок, например, делать в зависимости от количества детей", — сказала она.

По ее словам, может быть предложена более широкая программа — в целом по поддержке молодых семей, молодых специалистов.
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Недвижимость , Экономика , Антон Силуанов , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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