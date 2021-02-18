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Риелторы заявили о рекордном росте цен на «однушки» в Москве 

Лера Букина 46 минут назад
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройках Москвы массового сегмента впервые в истории превысила 9 миллионов рублей, прибавив за январь 2%, а за год — 18%, сообщили аналитики риелторской компании «Метриум».

«Однокомнатные квартиры дорожают быстрее рынка. Средняя стоимость квартиры (всех типов) в московских новостройках за год увеличилась на 12% и составила 11,6 миллиона рублей. В наибольшей степени за прошедший год выросли в цене студии в эконом— и комфорт-классе, которые прибавили 22% (6,3 миллиона рублей)», — сказано в сообщении компании.

Отмечается и то, что двухкомнатные квартиры выросли в цене на 20%, до 13 миллионов рублей, а трехкомнатные квартиры — на 19%, до 17,3 миллиона рублей. Что касается многокомнатных квартир, то они подорожали на 9%, до 23,2 миллиона рублей, отметили аналитики компании.
«Метриум» сообщает о том, что в среднем квадратный метр в однокомнатной квартире Москвы эконом— и комфорт-класса в настоящее время стоит 224 тысячи рублей. Покупатели студий вынуждены платить еще больше — 241 тысячу рублей. В двухкомнатных квартирах «квадрат» стоит 209 тысяч рублей, в трехкомнатных — 205 тысяч, в многокомнатных — 214 тысяч.
Также эксперты «Метриума» сообщили, что однокомнатные квартиры, а также двухкомнатные составляют около трети предложения в массовых новостройках Москвы (32%). На долю студий приходятся 16% вариантов жилья, трехкомнатных квартир — 17%, многокомнатных — 2%.
О том, что доли однокомнатных и двухкомнатных квартир в структуре предложения массовых новостроек сравнялись, заявила управляющий партнер компании Мария Литинецкая. По ее словам, годом ранее на двухкомнатные квартиры приходилось 40% предложения. Это означает, что застройщиками был адаптирован продукт под увеличивающийся спрос на небольшие квартиры. Эксперт это связывает с быстрым ростом цен на фоне выгодной ипотеки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что квартиры в новостройках могут подорожать на 7% из-за резкого роста цен на стройматериалы.
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Недвижимость , Видео , Мария Литинецкая
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