В Москве оказалось возможным купить квартиру у города

В Москве можно купить квартиру у города, а не только у застройщиков, риелторов и агентов по недвижимости, выяснила «Российская газета».

Так, корреспондент издания обнаружил весьма заманчивое предложение: на торги выставлены четыре квартиры с привлекательной ценой в ЦАО. Продавцом их является город.

Отмечается, что такие квартиры купить просто так нельзя, поскольку все имущество город продает с электронных торгов. Это означает, что побороться за жилье придется с другими покупателями.

В любом случае, приобретенное жилье таким способом может обойтись дешевле, чем заявлено в частных объявлениях.

Так, квартиру на Покровке площадью 28,2 кв.м в 2020 году продали за 10 миллионов при стартовой цене 6. На лот претендовали 11 покупателей, заявили в пресс-службе Центра управления городским имуществом (ЦУГИ).

ЦУГИ не единственная организация, занимающаяся продажей городских квартир в Москве. Например, «Моссоцгарантия» заключает с желающими пенсионерами договоры пожизненного содержания с иждивением. Пожилые люди после этого живут в своей квартире, но получают значительную прибавку к пенсии. После смерти жилье переходит городу и продается с торгов, пишет «Российская газета».