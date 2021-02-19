Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.81
$
74.05
89.60
89.88
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.10
89.49
Индексы и котировки Brent
63.73
–0.27 Золото
1785.30
–0.10 РТС
1446.70
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2123
+0.0074
05.02
1.2049
16.02
08.02

Россиян предупредили о росте цен на дачи 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Россиян предупредили о росте цен на дачи с марта
Фото: РИА Новости
В 2021 году цены на российские дачи могут резко увеличиться. Рост стоимости загородного жилья начнется уже в марте, предрекают эксперты сервиса Dominfo.ru. Цены на дачные дома в 2020-м и 2021 году сравнили в исследовании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, пандемия встряхнула рынок загородной недвижимости: в 2020-м цены на дачи поднялись на 20-30 процентов в зависимости от региона. В 2021-м они могут вырасти в два раза по сравнению с «допандемийным» периодом, предупреждают эксперты. «Но выше этой отметки цифры уже не будут расти, так как на рынке много неликвидных предложений, которые сдерживают быстрый темп роста цен», — поясняют они.
Москвичи променяли дачи на недвижимость в Сочи
По мнению специалистов Dominfo.ru, интерес к покупке дачных домов обусловлен рядом факторов, среди которых расширение мер государственной поддержки для покупателей «загородки», повышение доступности ипотеки и «эмоции». «Если противовирусные меры осторожности не ослабнут, то покупать дачи начнут на эмоциях. Закрытые границы и другие ограничения портят весь отпуск людям, провести время вдали от города на природе хочется многим. А тем, у кого дети, еще сложнее придумать, как организовать их досуг на время летних каникул, ведь большинство лагерей закрыты. Приобретение дачи решает эти вопросы», — заключают эксперты.
По данным Dominfo.ru, за последний год средняя стоимость дач в Московской области увеличилась на 32 процента, до 1,7 миллиона рублей. В Ленинградской области загородное жилье подорожало на 24 процента, до 1,5 миллиона. Рекордный рост цен показала Белгородская область, где дачи в среднем подрожали на 36 процентов, до 503 тысяч за стандартный объект.
Ранее в феврале стало известно, что москвичи нашли замену дачам — они видят альтернативу загородным домам в сочинских квартирах. По наблюдениям риелторов, столичные жители приобретают в городе-курорте разную недвижимость, но главная особенность покупателей из Москвы состоит в том, что они чаще, чем клиенты из других регионов, готовы закрывать сделки дистанционно.
Видео дня. Непрофессиональных инвесторов защитят от махинаций
Последние новости
Ученый представил «вероятную на 99,9 процента» версию появления коронавируса Ученый представил «вероятную на 99,9 процента» версию появления коронавируса В Крыму начали вводить режим угрозы ЧС из-за снегопада В Крыму начали вводить режим угрозы ЧС из-за снегопада Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко Кремль обнародовал повестку встречи Путина и Лукашенко
Комментарии 25
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение