Россиян предупредили о росте цен на дачи с марта

В 2021 году цены на российские дачи могут резко увеличиться. Рост стоимости загородного жилья начнется уже в марте, предрекают эксперты сервиса Dominfo.ru. Цены на дачные дома в 2020-м и 2021 году сравнили в исследовании, поступившем в распоряжение «Ленты.ру»

Как отмечают аналитики, пандемия встряхнула рынок загородной недвижимости: в 2020-м цены на дачи поднялись на 20-30 процентов в зависимости от региона. В 2021-м они могут вырасти в два раза по сравнению с «допандемийным» периодом, предупреждают эксперты. «Но выше этой отметки цифры уже не будут расти, так как на рынке много неликвидных предложений, которые сдерживают быстрый темп роста цен», — поясняют они.

По мнению специалистов Dominfo.ru, интерес к покупке дачных домов обусловлен рядом факторов, среди которых расширение мер государственной поддержки для покупателей «загородки», повышение доступности ипотеки и «эмоции». «Если противовирусные меры осторожности не ослабнут, то покупать дачи начнут на эмоциях. Закрытые границы и другие ограничения портят весь отпуск людям, провести время вдали от города на природе хочется многим. А тем, у кого дети, еще сложнее придумать, как организовать их досуг на время летних каникул, ведь большинство лагерей закрыты. Приобретение дачи решает эти вопросы», — заключают эксперты.

По данным Dominfo.ru, за последний год средняя стоимость дач в Московской области увеличилась на 32 процента, до 1,7 миллиона рублей. В Ленинградской области загородное жилье подорожало на 24 процента, до 1,5 миллиона. Рекордный рост цен показала Белгородская область, где дачи в среднем подрожали на 36 процентов, до 503 тысяч за стандартный объект.