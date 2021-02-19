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Россияне массово устремились в Турцию за жильем 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне массово устремились в Турцию за жильем
Фото: globallookpress.com
В январе 2021-го российский спрос на покупку недвижимости в Турции вырос на 35 процентов по сравнению с показателем за декабрь 2020 года. Соотечественники массово устремились в эту страну — в годовом выражении число запросов на приобретение турецкого жилья выросло на 12 процентов, свидетельствуют материалы портала Turk.Estate, предоставленные «Ленте.ру».
Как отмечают аналитики, число российских заявок на покупку недвижимости в Турции в прошлом месяце на 23 процента превысило среднемесячный результат 2020 года. «Рост интереса к недвижимости в Турции в начале года является достаточно традиционным, — поясняют эксперты. — Аналогичный подъем интереса мы фиксировали и в январе 2020-го по сравнению с 2019-м».
При этом в Turk.Estate не исключают, что в текущем году российский спрос будет выше из-за того, что в 2020-м действовали «коронавирусные» ограничения, и многие просто не смогли заключить сделки.

«Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, и это отразится на количестве сделок», — заключают специалисты.

Ранее стало известно, что россияне активно арендуют и покупают жилье на Кипре, открывающем границы для иностранцев с 1 марта 2021 года после длительного локдауна из-за коронавируса. Они бронируют недвижимость, пользуясь действующими бонусами от застройщиков. Размер дисконтов в ходе переговоров может достигать 15-30 процентов, однако продавцы не анонсируют их.
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Недвижимость , Lenta.ru
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