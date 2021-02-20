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Минфин предлагает давать на частные дома ипотеку под 6% 

Прайм и ещё 4 26 минут назад
«Семейную ипотеку» предложили давать на частные дома
Фото: globallookpress.com
Минфин РФ предлагает распространить на строительство частных домов льготную программу "Семейная ипотека" под 6% годовых, подготовлен соответствующий проект, сообщила пресс-служба министерства.
Изменения предлагается внести в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

"Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия", — подчеркнул заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Кроме того, по его словам, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению.
Льготную ипотеку могут продлить после 2024 года
За время действия программы "Семейная ипотека под 6% годовых" выдано 129,4 тысячи кредитов на сумму 344,3 миллиарда рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тысячи кредитов на 214,9 миллиарда рублей. Субсидий из федерального бюджета всего предоставлено на сумму 6,3 миллиарда рублей, из них в 2020 году — 4,9 миллиарда рублей.
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Недвижимость , Алексей Моисеев , Минфин
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