Росреестр усилит контроль за дачами россиян 

В ближайшем будущем может усилиться контроль за использованием дачных земель. Дачники могут быть наказаны, если выяснится, что они используют свои сотки по нецелевому назначению. Речь идет, в частности, об открытии на участке автомойки, автосервиса или фермы по выращиванию птицы или сельскохозяйственных животных, пишет «Российская газета».

Росреестр разработал соответствующие поправки в закон о садоводстве и огородничестве. Общественное обсуждение данных поправок завершается 26 февраля.

Документ урегулирет проблемы, с которыми граждане, председатели товариществ и органы власти наиболее часто обращаются в Росреестр, заявил статс-секретарь-заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий

Речь идет о сложностях с оформлением прав на земельные участки общего назначения, определении размеров взносов членов товарищества, вовлечении «заброшенных» садовых и огородных участков, а также обеспечении кворума при проведении общих собраний членов товарищества.

Кроме того, ожидается значительное расширение полномочий председателя садоводческого или огороднического товариществ. Так, на председателей СНТ и ОНТ планируется возложить обязанность контролировать, как и кем используются (или не используются) дачные участки, добавляет Бутовецкий.

Председатели получат право обращаться в государственные и муниципальные органы с заявлением о нарушении правообладателями участков земельного законодательства, заявил глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин . По его словам, нарушениями считаются неиспользование участка, а также использование по нецелевому назначению, например, размещение на земле коммерческих объектов.

Так, по словам Чаплина, председатели начнут выполнять первичные функции чиновников в части земельного контроля. За нецелевое использование земель грозит сначала штраф и требование убрать коммерческую деятельность. Если владелец земли игнорирует это, то участок изымут.