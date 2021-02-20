Рост цен на металлопродукцию назвали причиной подорожания жилья в России

"Действительно, очень неприятная для всех строителей ситуация, мягко скажу. Потому что себестоимость при строительстве в разных типах домов металла составляет от 2 до 10%. Зависит от того, какой тип дома строится. Конечно, удорожание металлов точно приводит к увеличению стоимости и снижению доступности жилья", — сказал Хуснуллин журналистам.