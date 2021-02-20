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Власти рассказали о причинах роста цен на жилье в России 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Рост цен на металлопродукцию назвали причиной подорожания жилья в России
Фото: Прайм
Рост цен на металлопродукцию на российском рынке влияет на увеличение стоимости жилья и снижает его доступность, заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Действительно, очень неприятная для всех строителей ситуация, мягко скажу. Потому что себестоимость при строительстве в разных типах домов металла составляет от 2 до 10%. Зависит от того, какой тип дома строится. Конечно, удорожание металлов точно приводит к увеличению стоимости и снижению доступности жилья", — сказал Хуснуллин журналистам.

По его словам, правительство незамедлительно отреагировало на рост цен на рынке металлопродукции.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в конце декабря заявила, что начала расследование роста цен на рынке металлопродукции, в том числе на арматуру. Хуснуллин отмечал 23 декабря, что за месяц арматура подорожала на 40%. По итогам первой встречи в Минпромторге с металлургами и девелоперами, которая состоялась во второй декаде января, металлурги заявили о начале снижения цен на продукцию в России вслед за соответствующим движением на мировых рынках.
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Комментарии
Недвижимость , Марат Хуснуллин , Минпромторг , Правительство РФ , ФАС
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