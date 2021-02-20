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Названа средняя сумма сделки на рынке элитной недвижимости в Москве 

Секрет Фирмы 5 часов назад
Названа средняя сумма сделки на рынке элитной недвижимости в Москве
Фото: Секрет Фирмы
Средняя сумма сделки на рынке элитной недвижимости в Москве в 2020 году составила 78,2 млн рублей, что на 5% выше показателей 2019 года. Такие данные привело агентство недвижимости Kalinka Group. В компании отметили, что рост средней суммы сделки обеспечил премиум-класс — «средний чек» в этом сегменте за год вырос до 62,4 млн рублей, тогда как в сегменте Elite&deluxe показатель снизился до 187,8 млн рублей, сообщил РБК. По данным риелторов, почти половина (45%) сделок в сегменте премиум-класса пришлось на бюджет в 30–60 млн рублей. В сегменте Elite&deluxe около трети сделок пришлось на две подкатегории — 60–90 млн рублей и более 270 млн рублей за лот. В 2020 году средняя цена предложения на рынке элитной недвижимости увеличилась на 27% и достигла 118 млн рублей. В премиум-сегменте показатель вырос на 14% — до 733 000 рублей за кв. м, а в верхней ценовой категории средняя цена предложения за год выросла на 18% — до 1,37 млн рублей за кв. м. По итогам года средняя стоимость «элитного» квадратного метра составила 882 760 рублей, что на 16% больше показателя 2019 года. За прошедший год цены выросли в 73% элитных новостроек Москвы, ещё в 13% цены снизились. По данным риелторов, снижение цен в основном произошло в уже построенных комплексах, в которых долго не было сделок, а также за счёт акций. Согласно оценке Knight Frank, в 2020 году в Москве было продано около 1300 элитных квартир, что на 11% больше, чем в 2019 году. Суммарная стоимость объектов составила 112 млрд рублей. В конце января 2021 года консалтинговая компания Knight Frank сообщала, что в 2020 году объём сделок на рынке элитных новостроек в Москве достиг 112 млрд рублей, что стало рекордным показателем за последние шесть лет. Всего в 2020 году на рынке элитной недвижимости провели порядка 1300 сделок. Фото: Pixabay, Pixabay License Самые большие цифры в мире, но в пределах 280 символов — в нашем твиттере.
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