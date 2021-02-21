На черноморских курортах России подорожала аренда домов

На черноморских курортах России резко увеличились цены на посуточную аренду домов. Это произошло на фоне предстоящего мужского праздника, рассказала аналитик недвижимости Виктория Кирюхина. Ее цитирует ТАСС.

«Средние ставки посуточной аренды домов увеличились в курортных городах на море (Сочи, Геленджик, Ялта). В Московской и Ленинградской областях показатель сопоставим с октябрем», — сказала специалист.

Ненадолго снять дом в Сочи сегодня в среднем обойдется в 14,45 тыс. рублей в сутки. В Ялте цена составит 13,8 тыс. рублей, в Геленджике — 5,16 тыс. рублей.

Для сравнения, в Московской области аренда дома стоит 10 тыс. рублей, в Ленинградской — 13,64 тыс. рублей.

При этом в России есть регионы, где цены снизились. Например, в Ярославле и Владимире падение цен составило 10% — до 7,64 тыс. рублей и 10,5 тыс. рублей в сутки.

Эксперты заметили, что в крупных городах растет интерес к посуточной аренде квартир. Например, в Москве и Петербурге спрос на квартиры в преддверии праздника вырос на 6% и 8%. Одновременно сократился спрос на аренду домов — на 7% и 8%.