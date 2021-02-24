Эксперт: рост цен на новостройки остановится в 2021 году

Запуск программы льготного ипотечного кредитования в России в прошлом году увеличил спрос на новостройки и привел к резкому подорожанию жилья. Большинство граждан, имеющих возможность купить квартиру в ипотеку, уже сделали это, поэтому в 2021 году рост цен на рынке остановится, даже если льготная ипотека будет продлена, заявила РИА Новости вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская.

"В прошлом году большое количество людей приобретали квартиру с инвестиционной целью, что вызвало ажиотаж на рынке и усилило рост цен. Дальнейший рост цен на жилье ограничивается платежеспособным спросом. Номинальная заработная плата выросла в 2020 году на 6%, тогда как рост цен на жилье в среднем составил 20-25%. На сегодняшний день большинство граждан, имеющих возможность приобрести в ипотеку жилье, уже реализовали такую возможность, и в текущем году спрос на новостройки может быть гораздо ниже", — сказала Каплинская.

Кроме того, по ее словам, в текущем году застройщики нарастят объемы строительства и ввода объектов в эксплуатацию, адаптировавшись за год к введенному в прошлом году механизму проектного финансирования строительства (использование счетов эскроу). "Таким образом, в 2021 году рынок новостроек должен сбалансироваться, и темп роста цен может резко замедлиться", — полагает эксперт.

Вместе с тем она отметила, что многим семьям в России по-прежнему недоступна покупка жилья с ипотекой. "Для решения этой проблемы необходимо развивать в России механизмы обеспечения населения доступным арендным жильем, в том числе в рамках социальных программ", — сказала Каплинская.

"Кроме того, основные меры поддержки жилищной сферы сегодня сконцентрированы в сегменте многоквартирных домов, что усиливает проблему перенаселения городов, тогда как рынок индивидуального жилищного строительства пока остается скорее стихийным, слабо стандартизированным — не развиты инструменты финансирования строительства индивидуальных домов, такие как ипотека, рынок низко ликвиден", — добавила она. По ее словам, нужно создавать финансовые механизмы для развития индивидуального жилищного строительства.

А чтобы избежать образования пузырей на рынке недвижимости, по ее словам, власти должны не ограничивать доступные ипотечные продукты, а развивать другие инструменты, способствующие увеличению предложения жилья. "Большое значение имеет доступность "длинных" денег для инвесторов, сокращение инвестиционного цикла, в том числе за счет сокращения процедур, опережающей цифровизации в отрасли, синхронизации программ естественных монополий с планами застройки, внедрение механизмов комплексной застройки", — пояснила эксперт.