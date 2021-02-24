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«Гаражная амнистия» может заработать с 1 сентября 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
«Гаражная амнистия» может заработать с 1 сентября
Фото: РИА Новости
Законопроект об упрощенном порядке оформления прав граждан на гаражи, именуемый также "гаражной амнистией", может вступить в силу с 1 сентября этого года. Об этом в среду, выступая в Екатеринбургской городской думе с отчетом о законопроектной деятельности за 2019 и 2020 годы, сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Законопроект был принят в первом чтении 26 января. По словам Крашенинникова, ко второму чтению в него планируется внести ряд поправок. Одной из них предлагается "установить срок вступления закона в силу — с 1 сентября 2021 года, чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться".

"Регионам необходимо разработать законодательную базу по содействию гражданам в оформлении гаражей, проведению кадастровых работ, определению перечня дополнительных документов", — пояснил глава комитета.

Кроме этого, продолжил он, предлагается "предусмотреть механизм предоставления гражданам земельного участка и оформления права на гараж — по одному общему заявлению, чтобы избавить граждан от излишней бумажной волокиты". Крашенинников также сообщил, что в дальнейшем предстоит отдельным законом урегулировать вопросы организации деятельности гаражных объединений — по аналогии с многоквартирными домами эти объекты могут быть в долевой собственности владельцев гаражей.
Глава комитета уточнил, что второе чтение законопроекта планируется на 16 марта.

Правила для участков под "сваренными" гаражами

Упрощенный порядок оформления прав граждан на гаражи может коснуться и земельных участков под "сваренными" металлическими гаражами, построенными гаражными кооперативами, сообщил Крашенинников.
По его словам, речь идет о том, чтобы "распространить "гаражную амнистию" на земельные участки под "сваренными" металлическими гаражами, построенными гаражными, гаражно-строительными кооперативами (ГСК) независимо от того, являются ли они капитальными, если земля была выделена ГСК под строительство гаражей". Депутат уточнил, что в данном случае речь не идет о гаражах-"ракушках".

Законопроект о "гаражной амнистии"

Законопроект был внесен в Госдуму 16 декабря прошлого года Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Поправки вносятся в Земельный кодекс РФ, законы "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и "О государственной регистрации недвижимости". Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. При этом речь идет о капитальных строениях, а не о "ракушках".
При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков. Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти или если гараж или земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.
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Недвижимость , Андрей Турчак , Павел Крашенинников , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы , ИТАР-ТАСС
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