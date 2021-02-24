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Бесплатную приватизацию дачных участков продлят до 2026 года 

Лера Букина 8 часов назад
Бесплатную приватизацию дачных участков продлят до 2026 года
Фото: РИА Новости
В России предложили продлить порядок бесплатной приватизации дачных участков до 1 марта 2026 года. Это заложено в законопроекте Росреестра с изменениями в закон о садоводстве и огородничестве. На такое же время продлена так называемая дачная амнистия, пишет «Российская газета».
Речь идет об упрощенном порядке оформления в собственность строений, которые расположены на землях, выделенных для ведения садоводства и индивидуального строительства. Что касается земли в СНТ, то ее пока бесплатно можно приватизировать лишь до 1 марта 2022 года.
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Это означает, что землю не нужно выкупать, подчеркнули в Союзе дачников Подмосковья. Для того чтобы оформить земельный участок, потребуются членская книжка садовода, выписка из протокола общего собрания, документ о выделении земельного участка СНТ, рассказал первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Кроме того, для того чтобы зарегистрировать право на земельный участок, необходим межевой план с координатами.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Росреестр разработал поправки в закон о садоводстве и огородничестве, предусматривающие усиление контроля за использованием дачных земель.
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