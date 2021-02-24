Бесплатную приватизацию дачных участков продлят до 2026 года 

В России предложили продлить порядок бесплатной приватизации дачных участков до 1 марта 2026 года. Это заложено в законопроекте Росреестра с изменениями в закон о садоводстве и огородничестве. На такое же время продлена так называемая дачная амнистия, пишет «Российская газета».

Речь идет об упрощенном порядке оформления в собственность строений, которые расположены на землях, выделенных для ведения садоводства и индивидуального строительства. Что касается земли в СНТ, то ее пока бесплатно можно приватизировать лишь до 1 марта 2022 года.

Это означает, что землю не нужно выкупать, подчеркнули в Союзе дачников Подмосковья. Для того чтобы оформить земельный участок, потребуются членская книжка садовода, выписка из протокола общего собрания, документ о выделении земельного участка СНТ, рассказал первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Кроме того, для того чтобы зарегистрировать право на земельный участок, необходим межевой план с координатами.