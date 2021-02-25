Адвокат рассказал, что запрещено делать в собственной квартире 

Если вы стали счастливым обладателем квартиры, это не означает, что вы можете творить с ней всё, что угодно. Жилищный кодекс РФ закрепляет определённый набор обязанностей собственников квартир в многоквартирных домах. Собственник жилья обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, соблюдать права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.

"Как ни странно, по общему правилу, закреплённому и в гражданском и в жилищном законодательстве, право собственности — это не только благо, но и бремя, поскольку именно на собственника ложатся расходы на содержание его имущества", — отмечает адвокат.

Собственник не может самовольно переделать свою квартиру: переустройство и (или) перепланировка в многоквартирном доме проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления.

Также собственник обязан соблюдать правила пользования жилыми помещениями и решения общего собрания собственников в многоквартирном доме.

"Согласно Правилам пользования жилыми помещениями, жилое помещение может использоваться проживающими в нем на законных основаниях гражданами (наряду с проживанием) для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, только если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение", — указала юрист.

Вместе с тем, правила прямо запрещают размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также миссионерской деятельности за исключением совершения религиозных обрядов.

Если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а также назначить срок для ремонта помещения.