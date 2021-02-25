Писательница Аделина Шелдон умерла от голода на съемной квартире в Москве 

В московской квартире найдена мертвой молодая писательница Аделина Шелдон, пишет газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, тело 20-летней девушки обнаружил владелец квартиры, которую она снимала. По словам мужчины, он несколько дней пытался с ней связаться, однако та не отвечала на звонки и на СМС-сообщения. Тогда хозяин квартиры вскрыл дверь помещения с помощью слесаря. Внутри находилось бездыханное тело Шелдон.
Полиция не нашла следов насильственной смерти. При этом в квартире почти не было еды. В своем дневнике девушка писала, что придерживается сухого голодания, поэтом правоохранители среди прочих рассматривают версию смерти от голода.
Аделина Шелдон — уроженка Украины, училась в Эдинбургском университете. Написала книгу «Венценосные» — часть саги, посвященной французской королевской семье XVII — XVIII веков.
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