Писательница Аделина Шелдон умерла от голода на съемной квартире в Москве 

Как отмечается, тело 20-летней девушки обнаружил владелец квартиры, которую она снимала. По словам мужчины, он несколько дней пытался с ней связаться, однако та не отвечала на звонки и на СМС-сообщения. Тогда хозяин квартиры вскрыл дверь помещения с помощью слесаря. Внутри находилось бездыханное тело Шелдон.

Полиция не нашла следов насильственной смерти. При этом в квартире почти не было еды. В своем дневнике девушка писала, что придерживается сухого голодания, поэтом правоохранители среди прочих рассматривают версию смерти от голода.

Аделина Шелдон — уроженка Украины, училась в Эдинбургском университете. Написала книгу «Венценосные» — часть саги, посвященной французской королевской семье XVII — XVIII веков.