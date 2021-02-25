Жители Москвы стали реже брать ипотеку 

Жители Москвы в январе стали реже брать ипотечный кредит — столичное управление Росреестра в этом месяце зарегистрировало 5 948 договоров ипотечного кредитования. Данный показатель на 6% меньше уровня января прошлого года, пишет «Российская газета».

Падение особенно заметно, если сравнивать с декабрьским показателем: тогда в Москве было оформлено 13 020 ипотек. Получается, что результат января ниже декабрьского больше чем в два раза. Однако глава ведомства Игорь Майданов призвал не делать прогнозов на основе лишь этих сведений.

«С учетом длительных выходных и 15 рабочих дней — порог почти в 6 тысяч сделок весьма сопоставим с числом регистраций прошлого (6,3 тысячи) и позапрошлого (5,5 тысячи) годов», — отметил он.

Показатели декабря стали рекордными по всем видам сделок. Отмечается, что это обусловлено действием программы льготной ипотеки и предновогодним ажиотажем. Жители Москвы с помощью ипотечного кредита активно приобретали квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья.