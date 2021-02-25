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Сенаторы предложили развивать адресные ипотечные льготы 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Сенаторы предложили развивать адресные ипотечные льготы
Фото: РИА Новости
Российские сенаторы предлагают развивать в стране программу льготной ипотеки, сделать ее более точечной, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в эфире телеканала "Вместе РФ" в четверг.

"На встрече руководства Совета Федерации с премьер-министром Михаилом Мишустиным обсуждалось развитие программы льготной ипотеки", — сказал парламентарий.

По мнению сенаторов, нужно сделать эту программу более точечной, адресной, "распространив ее на те регионы, где строительство жилья замедлено, и нужно ограничивать те регионы, в которых идет резкий рост цен", сказал законодатель.
По словам Журавлева, "наша задача — строить много, но по разумным ценам".
Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.
Президент Владимир Путин в середине февраля поручил правительству и ЦБ до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021-2024 годах, рассмотрев возможность снижения процентной ставки для семей с двумя и более детьми.
Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские власти выработают итоговую позицию по продлению действующей сейчас госпрограммы льготной ипотеки по итогам рабочих совещаний, в настоящее время окончательного решения по этому вопросу не принято.
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Недвижимость , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Николай Журавлев , Владимир Путин , Совет Федерации , Центральный банк России
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