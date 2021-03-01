Квартиры в Москве за год уменьшились на 4 «квадрата»

Средняя площадь квартир в новостройках Москвы массового сегмента сократилась за год на 4 квадратных метра, выяснили в компании «Метриум». Так, еще в феврале 2020 года она равнялась 58 кв.м, а сейчас — 54 «квадратам».

Отмечается, что данный показатель является самым низким за последние три года.

В разрезе типов квартир площадь наиболее востребованных вариантов жилья за год практически не изменилась, выяснили эксперты компании. Студии за год стали на 0,4 кв.м больше (в среднем 26,2 кв.м), однокомнатные квартиры стали меньше на 0,3 кв.м., до 40,3 кв.м. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры стали больше на 0,2 и 0,1 кв.м соответственно, до 62,3 кв.м. и 84,5 кв.м. Но наибольшее сокращение площади затронуло квартиры с 4 комнатами и более, до 108,7 кв.м.

«Важно понимать, что сегодня в новостройках более широкий выбор планировочных решений с точки зрения площади, чем 5-10 лет назад», — заявил гендиректор «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Уменьшение средней площади может быть обусловлено структурными изменениями предложения, полагают в «Метриум». За 2020 год значительно увеличилась доля небольших квартир, а предложение просторных вариантов жилья уменьшилось. Доля студий выросла с 8% до 16%, однокомнатных квартир — с 30% до 32%. Вместе с этим доля двухкомнатных квартир упала с 40% до 32%, трехкомнатных — с 20% до 17%.

Инвестиционный спрос стимулирует предложение небольших квартир, полагает гендиректор «Ривер Парк» Лариса Швецова. Так, по ее словам, инвесторы стараются покупать малогабаритное жилье, поскольку его легче перепродать или сдать в аренду, чем более дорогие варианты квартир.

Практически беспрерывное уменьшение средней площади квартир фиксируется после 2015 года, указывает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая . По ее словам, показатели площади могут нормализоваться, поскольку сокращение ставок по ипотеке помогло ряду покупателей купить жилье большей площади, чем они изначально планировали.