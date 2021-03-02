Москва вошла в топ-5 городов мира по росту цен на элитное жилье 

В 2020 году Москва заняла пятую строчку из 100 в рейтинге изменения стоимости элитного жилья Prime International Residential Index (PIRI 100). Санкт-Петербург попал в топ-10, поднявшись с 61-го на восьмое место, пишут «Известия» со ссылкой на данные отчета The Wealth Report 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank.

Отмечается, что цены в Москве выросли на 9,9%. В 2019 году элитная жилая недвижимость в Москве подорожала на 4,7%, и город занял 16-е место в рейтинге.

Одним из главных событий 2020 года стал высокий уровень покупательской активности, в частности, в последние месяцы, в связи с чем значительно уменьшилось предложение и увеличилась стоимость квадратного метра во всех сегментах жилой недвижимости Москвы, отметил директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia Андрей Соловьев

По его словам, цены на московском рынке корректировались на стадии строительной готовности, а также росли в ряде уже сданных проектов.

«2020 год и сопровождающие его события изменили традиционную динамику цен и расстановку городов в мировом рейтинге. Рынок недвижимости России и, в частности, Санкт-Петербурга был подвержен в большей степени влиянию нестабильной экономической ситуации в стране, нежели пандемии и распространению COVID-19 в мире», ― отметил гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.

Покупатели выбирали инвестиции в самую стабильную «валюту» — недвижимость. Кроме того, на повышение спроса на жилье влияло падение процентных ипотечных ставок, что и привело к существенному увеличению среднего уровня цен на элитную недвижимость в городе, добавил Пашков.