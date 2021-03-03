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Названа средняя цена жилья комфорт-класса в Москве 

Лера Букина 1 час назад
Средняя цена жилья комфорт-класса в Москве составила ₽10,6 млн
Фото: ТАСС
Средняя цена квартир в новостройках комфорт-класса, которые были проданы в 2020 году в Москве, составила 10,6 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на данные риелторской компании «Метриум».
Увеличение показателя к 2019 году составил 19%, к 2018-му — 36%. Что касается среднего бюджета предложения к концу 2020 года, то он составил 11,3 млн рубля за квартиру, сообщили риелторы. Это отразится на средней стоимости сделок в первом квартале 2021 года.
Схожие данные назвали и аналитики Est-a-Tet. В компании подсчитали, что средняя цена проданной квартиры в новостройках комфорт-класса Москвы к концу 2020 года достигала 10,4 млн рублей, что на 17% больше, чем в конце 2019 года. Там отметили, что в начале 2021 года показатель продолжил тенденцию роста.
По подсчетам «Метриума», самая высокая цена приобретенных в 2020 году квартир в новостройках комфорт-класса Москвы отмечена в районе Тропарево-Никулино — 264 тыс. руб. за 1 кв. м. Вторую строчку разделили Раменки и Войковский район с показателем в 250 тысяч рублей за «квадрат». Также в компании полагают, что до конца 2021 года средняя стоимость предложения и покупки жилья комфорт-класса в Москве вырастет приблизительно на 8% к сегодняшнему уровню.
Средний бюджет сделки будет увеличиваться медленнее, чем средняя цена «квадрата», считает директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. По его словам, такая тенденция повлияет на сокращение площадей квартир в строящихся ЖК комфорт-класса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в крупнейших городах России подорожало вторичное жилье.
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Недвижимость , Роман Родионцев , РБК
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