Нижний Новгород стал лидером по росту цен на вторичное жилье 

Лидером среди российских городов по темпам увеличения цен на вторичное жилье в феврале 2020 года оказался Нижний Новгород, пишет РБК со ссылкой на рейтинг консалтинговой компании SRG. Так, за месяц 1 кв. м «вторички» в городе вырос в цене на 4,78%, до 74,7 тысячи рублей.

Вторую строчку в рейтинге занял Улан-Удэ, где метр вторичного жилья увеличился в цене за месяц на 4,2%, до 56,3 тысячи рублей. На третьем месте расположился Омск с показателем в 3,96% (49,1 тысячи рублей).

В пятерку также вошли Брянск и Сочи, метр вторичной недвижимости в обоих городах за месяц подорожал на 3,56%. В Брянске показатель по итогам февраля составил 43,3 тысячи рублей, в Сочи средняя стоимость 1 кв. м намного выше — 130,2 тысячи рублей.

Темпы ценового роста в Москве стали больше, подчеркивают эксперты. Столица переместилась с 41-й на 32-ю строчку. Прирост за месяц составил 1,82%, средняя цена метра по итогам февраля составила 243,6 тысячи рублей.

Махачкала стала аутсайдером рейтинга с показателем в 0,66%. Также низкие показатели у Кирова (+0,82%) и Тольятти (+0,99%).