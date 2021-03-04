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Россияне задолжали по ипотеке рекордные триллионы рублей 

Lenta.ru и ещё 2 54 минуты назад
Россияне задолжали по ипотеке триллионы рублей
Фото: РИА Новости
По итогам 2020 года россияне задолжали рекордную сумму по ипотеке — 9,07 триллиона рублей, при этом из них только 71,1 миллиарда рублей (0,8 процента) являются просроченными. Об этом говорится в материале сервиса ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Объем просроченной задолженности от общего объема долга является самым низким показателем с 2009 года. В абсолютном (рублевом) исчислении по сравнению с 2009-м объем «плохой» задолженности вырос в 3,8 раза (c 18,5 миллиарда рублей), при том что общая задолженность увеличилась за указанный период в 11 раз.
Всего в 2020-м было выдано 1,7 миллиона ипотек на сумму в 4295,8 миллиарда рублей. Треть кредитов (28 процентов от общего числа займов) брали на покупку квартир в новостройках. Объем выдачи кредитов в 30 раз превысил показатель 2009 года, при этом снижение количества займов наблюдали только в 2015 и 2019 годах.
Если говорить о среднем размере ипотеки, то в 2020 году он составил 2,51 миллиона рублей. Средний срок кредита с 2009 года увеличился на 31 месяц или примерно на два с половиной года: со 194 месяцев (16,2 года) до 225 месяцев (18,8 года).
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Недвижимость , ЦИАН , Lenta.ru
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